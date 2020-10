Bientôt des claviers qui intègrent l’écriture inclusive ?

L’une des solutions les plus efficaces pour imposer un jour l’écriture inclusive serait de trouver un moyen de l’intégrer facilement aux claviers, physiques (ordinateurs) et virtuels (smartphones), afin de pouvoir taper facilement ce type de textes « dégenrés ». Une première étape a peut-être été franchie avec la création, par un étudiant suisse, d’une première police de caractères dédiée. Il ne reste plus qu’à la faire accepter.

Une typographie adaptée et récompensée

Pour rappel, l’écriture inclusive consiste à annihiler toute forme de discrimination sexiste. Or, à l’heure actuelle, la lecture d’un texte en écriture inclusive peut rapidement s’avérer fastidieuse. C’est pourquoi un étudiant suisse a récemment eu l’idée de créer une typographie adaptée, avec de tout nouveaux caractères. Il en a d’ailleurs été récompensé par le prix Art Humanité 2020 de la Croix Rouge.

Les nouveaux signes qu’il a ainsi créés mélangent plusieurs lettres. Par exemple, le « l » est suivi d’un tout nouveau caractère, fusion du « a » et le « e », pour remplacer les traditionnels « le » et « la », de même que le « p » et le « m » se fondent en un signe inédit pour s’abstenir d’écrire « père » ou « mère ». Au total, c’est près d’une quarantaine de nouveaux signes qui forment cette toute nouvelle typographie.

Prochaine étape : des nouveaux claviers ?

L’idée est maintenant de pouvoir l’adapter à la forme de diverses polices de caractères pour qu’elle puisse être appliquée par tous. Il conviendra alors de mettre en place des raccourcis clavier ou de créer de nouvelles touches dédiées. Ce sera assurément l’étape la plus compliquée et la plus longue.

En France par exemple, c’est l’Association française de normalisation (Afnor) qui fixe les normes relatives à la disposition des caractères sur les claviers commercialisés dans l’Hexagone. Son objectif est d’améliorer l’ergonomie du clavier et de faciliter la saisie de n’importe quel texte en français. Avec l’écriture inclusive, voilà un nouveau défi qui s’offre à elle !