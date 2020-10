Un tatouage électronique directement sur le doigt

Les chercheurs de l’Université de Duke, aux Etats-Unis, ont récemment annoncé être parvenu à mettre au point une technique d’impression électronique que l’on peut directement appliquer sur de la peau humaine.

Dans une vidéo, on peut voir ces chercheurs tatouer une LED fonctionnelle directement sur le doigt humain. Cela prend notamment la forme de deux traits de couleur argentée reliés à une petite lampe qui s’allume lorsque le dispositif est alimenté en courant.

Ce n’est pas la première fois qu’un tatouage électronique est réalisé. Des scientifiques de l’Université de San Diego avait ainsi réalisé un tatouage éphémère qui permettait de recharger un smartphone.

Mais les scientifiques de Duke ont été plus loin en utilisant des nanofils d’argent mélangés à un aérosol neutre qui peuvent être « imprimés » directement sur la peau à basse température. Et cette encre, qui sèche en deux minutes à peine, n’est non seulement pas dangereuse pour la santé, mais est en plus lavable avec de l’eau et du savon.