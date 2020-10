L’augmentation des nombre de patients se poursuit dans les hôpitaux liégeois

Les trois grandes institutions hospitalières liégeoises (CHU, CHR de la Citadelle et Groupe santé CHC) continuent de tirer la sonnette d’alarme, chiffres à l’appui. Ils appellent à l’instauration de «mesures fortes et compréhensibles» et à l’adhésion de la population vis-à-vis des gestes barrières.

Le CHU de Liège a entamé la transformation de blocs opératoires en unité Covid. De plus, une unité de soins intensifs supplémentaire a été ouverte dans l’unité dédiée aux grands brûlés. «Tout en faisant en sorte que les personnes non-Covid aux besoins urgents soient prises en charge. Les opérations urgentes et nécessaires sont maintenues. Cela ne se décide pas à la tête du client mais sur base de données scientifiques», précise-t-on au CHU de Liège. A ce jour, on dénombre au CHU de Liège 258 patients confirmés Covid-19, dont 37 en soins intensifs.

On y souligne, par ailleurs, que l’appel lancé aux médecins et au personnel infirmier confrontés à l’arrêt de leurs activités a plutôt bien fonctionné. «Et on constate actuellement plus de retours que de départs dans le personnel à la suite d’une quarantaine. La durée des hospitalisations pour cause de Covid est plus courte par rapport à la première vague et nous disposons de nouvelles techniques au niveau des respirateurs», ajoute-t-on au CHU de Liège, où la situation est dite sous contrôle mais reste préoccupante.

Des craintes de pénurie de personnel

Au CHR de la Citadelle, on comptait lundi 158 patients Covid, dont 24 en soins intensifs. Dimanche, sachant que l’on dénombrait davantage d’entrées que de sorties (22 contre 6), plusieurs équipes logistiques ont été rappelées en urgence afin d’ouvrir une septième salle Covid. «Au plus fort de la première vague, nous en avions ouvert cinq. Ce ne sont pas les lits qui pourraient manquer mais bien le personnel et l’encadrement. Car dehors, la vie continue et les patients non-Covid (accidentés de la route, crises cardiaques, naissances) sont toujours bien pris en charge par notre institution», soulignait Sylvianne Portugaels, directeur général du CHR de la Citadelle.

Quant au Groupe santé CHC, il comptabilisait lundi 257 patients Covid, dont 47 en soins intensifs, sur ses quatre sites. Dimanche, on y comptait 219 patients Covid, dont 39 en soins intensifs.