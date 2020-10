Une IA activiste pour identifier les policiers auteurs de violences

On sait que les intelligences artificielles (IA) sont désormais capables de reconnaitre n’importe qui dans une rue. Alors que les plaintes contre les violences policières sont de plus en plus nombreuses aux États-Unis, des activités ont développé une IA capable d’identifier les policiers.

Les américains Christopher Howell et Andrew Maximov veulent que les policiers qui abusent de leurs droits répondent de leurs actes. Pour les y forcer, ils ont développé une intelligence artificielle capable d’identifier l’auteur d’actes jugés illégaux. La question de l’identification des membres des forces de l’ordre est un débat récurent, qui a le don d’agacer les organisations de policiers. De plus en plus de pays imposent à leurs policiers d’afficher un numéro d’identification.

Ce numéro d’identification devait permettre de limiter les abus, en garantissant qu’un policier puisse être identifié en cas de problème. Mais il est souvent caché par son porteur, constatent Christopher Howell et Andrew Maximov. Ils ont donc développé un outil de reconnaissance faciale permettant d’identifier les policiers en service, rapporte le New York Times.

L’aide involontaire des policiers

Christopher Howell a développé cette intelligence artificielle pour identifier les policiers de Portland, la ville où il vit, dans l’Oregon. Il s’est lancé dans ce projet après avoir été aspergé de gaz lacrymogène lors d’une manifestation. « L’usage de la force est excessif ici à Portland », dénonce Christopher Howell dans le New York Times. «Savoir qui sont les agents de police qui nous font face me semble être la base.» Pour améliorer son IA, il a besoin de trouver des photos des policiers locaux, afin d’alimenter l’algorithme. Il utilise pour cela les réseaux sociaux, qui permettent d’affiner le résultat. «Tout le monde avait jusqu’ici conscience que les puissants pouvaient se servir de la reconnaissance faciale pour identifier et opprimer les plus faibles. Nous approchons maintenant du seuil technologique où les faibles peuvent faire pareil», ajoute Andrew Maximov, un autre développeur de ce genre de projet.