Shy’m s’affiche enceinte sur Instagram

Dans une nouvelle publication Instagram, Shy’m a répété à ses abonnés à quel point elle était heureuse d’être enceinte.

Il y a trois jours, Shy’m a profité de la sortie du clip de son nouveau single « Boy » pour annoncer qu’elle attendait son premier enfant. Dans le même temps, elle révélait au Parisien avoir eu « hyper difficile » à cacher sa grossesse à ses proches. « Pour pas que beaucoup de gens soient au courant, je suis moins sortie, il a fallu trouver des excuses comme ‘Je suis fatiguée’ ou ‘J’ai pris une grosse cuite' », a-t-elle notamment expliqué.

C’est donc avec beaucoup de « bonheur » que la chanteuse a confirmé la nouvelle à ses fans via un post sur Instagram. « C’est bon le bonheur… Et de le partager avec vous le décuple. Plusieurs mois à réaliser, à vivre heureux et cachés, à repousser, à profiter jusqu’aux dernières rondeurs invisibles, à se demander quand et comment le dire. Jusqu’à l’évidence: Sing it! Alors, après plusieurs mois, me voilà, des dents, des grammes et des chansons en plus… », se réjouit la future maman.

Elle a également tenu à remercier ses fans pour tous les messages de soutien qu’elle a reçus. « Vos messages me touchent au plus profond de mon être. ‘Heureuse’ n’est pas assez. Il n’y a pas de mots, il y a juste des coups qui vous crient ‘Maman j’arrive’ et remplissent chaque partie oubliée de votre corps. Alors d’abord, merci pour l’accueil que vous faites à Boy, puis merci pour tous vos messages d’amour qu’on reçoit moi et notre petit boy », conclut-elle.