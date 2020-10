Des scientifiques conçoivent un moteur-fusée pour atteindre Titan en deux ans

Un moteur-fusée est actuellement en train d’être conçu par une équipe de scientifiques de New York et de Turin. L’objectif: atteindre Titan, le plus grand satellite naturel de Saturne, en deux ans, ce grâce à la fusion nucléaire.

Universe Today l’explique, les ingénieurs en aérospatiale de l’institut de technologie de New York et de l’École polytechnique de Turin travaillent actuellement sur l’élaboration d’un moteur-fusée qui pourrait atteindre Titan, le plus grand satellite naturel de Saturne, en deux ans. A titre de comparaison, il avait fallu deux fois plus de temps à la sonde Cassini pour atteindre Saturne en 2004.

Et ce gain de temps, les scientifiques l’obtiendrait grâce à la fusion nucléaire. Mais ceux-ci se retrouvent confronter à un problème, puisque la fusion nucléaire est jusqu’à présent impossible à réaliser à l’intérieur d’un moteur de vaisseau, et que nous sommes à plusieurs années de l’ouverture du premier réacteur du genre.

Une innovation révolutionnaire

Pourtant, si les travaux de ces experts aboutissent, ils pourraient bien révolutionner le voyage spatial et l’exploration du système solaire. Un moteur à fusion est un réel plus pour un vaisseau spatial car il a l’efficacité énergétique d’un moteur électrique, tout en ayant la puissance d’un moteur à carburant. Comme ce moteur se suffit à lui-même, il ne faudrait pas, en plus, transporter des générateurs séparés.

Nous sommes encore bien loin de concevoir ce moteur et il reste de longues années de travail aux ingénieurs pour parvenir à quelque chose. Mais lorsque ce moteur deviendra une réalité, cela changera tout en ce qui concerne les voyages spatiaux. Quoiqu’il en soit, ils ont jusqu’à 2046 pour trouver une solution, année durant laquelle Titan et la Terre seront parfaitement alignées pour prévoir un voyage.