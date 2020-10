Installer son bureau dans la chambre à coucher en sept étapes

Le télétravail est plus que jamais encouragé en raison de la crise du coronavirus. Mais comment faire si vous n’avez pas le luxe de disposer de votre propre bureau à la maison ? Nous avons listé pour vous toute une série de trucs et astuces vous permettant de créer un chouette poste de travail productif dans votre chambre à coucher.

Prévoyez un bon bureau

Un bon bureau, c’est important pour bien travailler ! Une table trop haute ou trop basse peut finir par vous donner mal au dos – et ce n’est bien évidemment pas le but recherché. Vous ne disposez pas d’un meuble de bureau adéquat ? Voyez si vous pouvez vous en procurer un, éventuellement en seconde main.

2. … Et une bonne chaise!

Idem pour la chaise de bureau. Vos chaises de salle à manger sont certes très confortables quand vous passez à table, elles ne sont généralement pas adaptées à 8 heures de travail quotidien. Autre bonne idée : aménagez-vous un bureau debout.

Faites votre lit le matin

Un lit bien fait n’invite pas (ou moins) à aller s’y allonger « un peu » (et ne pas voir le temps passer) qu’un lit défait. Même principe pour votre bureau. Un bureau bien ordonné = une tête bien ordonnée, veillez donc à bien ranger vos affaires après usage. Un bureau plein de verres vides, d’assiettes sales et de papiers inutiles ne fait le bonheur de personne !

Un délicieux parfum

Savez-vous qu’on est plus productif au travail quand on allume une bougie agréablement parfumée ? Certains parfums, comme le citron et le jasmin, vous permettent de mieux vous concentrer. Pratique !

Accordez-vous des pauses à la lumière du soleil

Maintenant que vous télétravaillez, la tentation peut être plus forte de bosser d’une traite. Et sans vous en rendre compte vous aurez sauté la pause de midi. Ne faites pas ça ! Accordez-vous un bon bol d’air frais et allez faire une petite promenade. Profitez du soleil. Vous reprendrez le travail avec beaucoup plus d’énergie.

Tableau des humeurs

Le fait de travailler pendant des périodes plus longues à la maison peut plomber votre créativité. Essayez d’éviter cette baisse de régime en vous créant un tableau des humeurs pour quand vous êtes en manque d’inspiration. C’est à vous, bien entendu, de compléter ce moodboard.

La bonne playlist

La musique aussi peut vous donner le cœur à l’ouvrage. Vous optez pour une playlist avec de la musique douce qui renforce votre concentration ou vous préférez une playlist jazzy pleine de swing ? Diffusez les chansons et les musiques les plus aptes à vous faire vous retrousser les manches.