Une chienne attaquée à la machette, retrouvée en pleine rue

Le 15 octobre dernier, une chienne nommée Ruby a été retrouvé en pleine rue à Anfield, avec une vilaine entaille au niveau de sa tête. Les vétérinaires estiment qu’elle a été attaquée à la machette et la police mène la quête pour comprendre ce qu’il s’est passé, tandis que Ruby se remet de cette blessure.

Ruby est une chienne bulldog qui a été retrouvée dans la rue avec une terrible blessure dans la ville britannique d’Anfield. Un homme l’a trouvée près d’un parc et a immédiatement alerté les secours. Examinée par les vétérinaires, ceux-ci ont conclu qu’une personne avait essayé de couper l’oreille de la chienne.

Ceux-ci ont soigné l’animal qui est désormais dans un état stable. Une enquêtrice, Rachel Henderson, essaie désormais de comprendre les circonstances de l’accident. D’après elle, il aurait eu lieu juste avant que la chienne soit trouvée, la 15 octobre au matin. Depuis, la propriétaire de Ruby a été retrouvée et a expliqué que celle-ci s’était enfuie la veille vers 12h30.

#Pets #Cruelty Yet another horrific story of continued evils of humans. TY to the fine man who rescued Ruby from the street while in his own time of great distress. TY also, to good people @ the PDSA & the RSPCA for their care. Praying she pulls through!https://t.co/SmPziaXu9J

