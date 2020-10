Le bus, le vélo et la marche comme modes de transport principaux en 2050

Oubliez la voiture électrique ou les drones futuristes, une écrasante majorité d’experts prévoient que les bus (100% électriques ou fonctionnant à l’hydrogène), seront les modes de transport préférés des citadins de demain, participant ainsi activement à la « décarbonisation » des villes, selon le rapport « Transport for under two degrees » publié par l’Office des Affaires étrangères allemande.

Cette étude voit loin. Dans leur projection, ces experts estiment qu’en 2050, les transports publics, le vélo et la marche seront les trois principaux modes de déplacement en ville, lesquels contribueront activement à leur décarbonisation.

Le rapport « T4<2° » explique que la voiture va peu à peu déserter les grandes villes, au profit donc de transports publics plus sains, mais aussi des vélos. De fait, 90% des experts interrogés affirment que les bus, tramways et autres métros, propres, représenteront les modes de déplacement dominants de la mobilité urbaine à l’horizon 2050. Suivront le vélo et la marche à pied. A l’inverse, dans les zones rurales, la voiture devrait demeurer assez largement majoritaire.

Ce rapport a bénéficié de la contribution de pas moins de 346 experts internationaux, issus de 59 pays.