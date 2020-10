De plus en plus de bébés prénommés Kobe et Gianna, dix mois après le décès de Kobe Bryant

De nombreux Américains ont appelé leur enfant « Kobe » ou « Gianna », en hommage à Kobe et Gianna Bryant, décédés dans un crash d’hélicoptère début d’année.

Le 26 janvier, la star du basketball Kobe Bryant et une de ses filles, Gianna, 13 ans, perdaient la vie dans un accident d’hélicoptère. Un accident qui a profondément marqué de nombreux Américains, qui ont décidé de rendre hommage à ces deux victimes. Comme le rapporte CNN, le nombre de petits « Kobe » nés cette année a en effet augmenté de 175%, alors que celui de « Gianna » a fait un bon de 213%!

Désormais, « Gianna » est donc le 24ème prénom féminin le plus donné aux Etats-Unis. Malgré sa hausse de popularité, Kobe reste, lui, hors du top 100 masculin. Parmi les autres prénoms qui gagnent ou perdent en popularité cette année aux Etats-Unis à cause de l’actualité, on retrouve « Kamala », qui connaît une hausse de 103% grâce à la colistière de Joe Biden Kamala Harris. « Karen », qui représente désormais la femme blanche d’âge moyen, raciste et privilégiée dans le pays de l’Oncle Sam, est lui en baisse de 13%.

Enfin, Sophia, Olivia et Riley sont les prénoms féminins les plus donnés outre-Atlantique; alors que Liam, Noah et Jackson forment le podium côté masculin.