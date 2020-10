Nathan Grossman filme le fabuleux destin de Greta Thunberg

« Et pas qu’un peu, vous avez raison. On a tourné avec elle très tôt, et elle a accepté de jouer le jeu dès le début ! »

Greta a-t-elle exprimé des attentes quant à votre propre engagement écologique ?

« Non. Enfin j’imagine qu’elle a compris dès le début que je m’intéressais au sujet. Mais si je suis honnête, j’ai bel et bien été impacté par Greta. Ne fût-ce qu’en entendant les chiffres qu’elle utilise dans ses prises de parole. Avant, je ne me renseignais pas au-delà de la lecture d’un article. Maintenant je vérifie les sources pour voir si c’est scientifiquement cohérent. Disons que Greta m’a aidé à voir à travers le ’greenwashing’. »

Que dire aux gens qui considèrent votre film comme une propagande ? « Que s’il s’agit d’une propagande, alors elle n’est pas vraiment réussie ( rires) ! On n’a pas caché la fragilité et les moments de doute de Greta, mais on s’attendait bien sûr à ce type de critique. On vit dans un monde très polarisé, et Greta est une figure qui divise. Mais je dois admettre que je ne comprends toujours pas pourquoi elle dérange autant. »