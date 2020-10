Greta Thunberg fustige la nouvelle Politique Agricole Commune

La militante écologiste Greta Thunberg a dénoncé vendredi soir au côté d’autres militantes pour le climat la nouvelle politique agricole commune (PAC) adoptée plus tôt par le Parlement européen, qui «alimente la destruction écologique».

«Onze mois après que le Parlement européen a déclaré l’urgence climatique, ce même parlement a voté la poursuite d’une politique agricole qui – en résumé – alimente la destruction écologique avec près de 400 milliards d’euros», a-t-elle écrit sur Facebook, dans un message co-signé avec quatre autres militantes écologistes.

«Sommes-nous déçues ? Non. Parce que cela voudrait dire que nous nous attendions à un miracle. Pourtant, cette journée a montré une fois de plus l’ampleur du fossé qui existe entre les politiques actuelles et ce qu’il faudrait faire pour être en conformité avec l’accord de Paris», a-t-elle poursuivi.

"The fight is not over yet. The fight is only over when the people say it’s over."

Here's our respons to the MEPs failure to #VoteThisCAPdown @Luisamneubauer @adelaidecharli2 @AnunaDe @CamilleEtienne_ and me call for the EU to #WithdrawThisCAP https://t.co/QWeNUsR02C

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 23, 2020