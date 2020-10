Un bureau en carton à construire chez soi

Une start-up danoise a conçu un bureau qui se compose de trois morceaux de carton. Ce qui permet aux personnes qui doivent travailler de chez elles du jour au lendemain de s’en fabriquer un. Vous pouvez aussi commander les éléments et les faire livrer à domicile.

En raison du renforcement des règles de confinement, de nombreuses personnes doivent (à nouveau) très vite trouver un moyen de travailler de chez elles. Tout le monde ne dispose pas d’une table pour y travailler, une situation qui a inspiré la start-up danoise Stykka. Elle a conçu un bureau que l’on peut assembler très facilement soi-même et pour lequel il ne faut que trois morceaux de carton. Les designers ont très opportunément baptisé leur bureau « #StayTheFuckHome ».

Le meuble se monte en quelques minutes. Les différents éléments sont fixés à l’aide de petits câbles. Assemblé, le bureau mesure 120 cm de large, 62 cm de profondeur et 82 cm de haut. Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez télécharger le plan sur le site web de l’entreprise et vous mettre au boulot avec un cutter et une boîte en carton. « Nous voulons que le plus grand nombre de personnes en profite, c’est pourquoi nous avons décidé de rendre le plan open source et de l’offrir à tout le monde », a déclaré le fondateur du studio, Jarl Vidnæs.

Une idée venue du confinement

Jarl Vidnæs et ses collègues ont eu l’idée de ce bureau lorsque le Danemark a décidé d’instaurer un confinement national et qu’il est apparu que plusieurs collaborateurs ne disposaient pas d’un espace chez eux pour travailler. En 24 heures, ils ont conçu et réalisé un produit prêt à la vente. « Certains devaient partager un espace avec leur compagnon ou compagne ou alors occuper la table de la salle à manger. Nous nous doutions bien qu’ils n’étaient pas les seuls à avoir ce problème et nous avons alors décidé de développer l’idée. »

Il est également possible de commander le bureau via le site de la start-up. Il vous en coûtera un peu plus de 80 € et il sera livré à domicile. Stykka utilise un carton fabriqué par une entreprise danoise à base de 80 % de fibres recyclées. Et comme tous les éléments sont en carton, vous pouvez ranger facilement le bureau et le réutiliser lors du prochain confinement !