Loïc Nottet très ému après l’annulation en dernière minute de ses concerts

Ces 24 et 25 octobre, Loïc Nottet devait présenter « Phantomania » au Cirque Royal, à Bruxelles. Mais suite aux mesures prises par les autorités de la capitale, les concerts ont été annulés en dernière minute. Le chanteur a fait part de sa déception dans une vidéo publiée sur Facebook.

Ce vendredi, le gouvernement a décidé de serrer la vis et de ne tolérer que des événements avec une capacité de 200 personnes maximum. Bruxelles a enchaîné le lendemain en interdisant purement et simplement l’accès aux lieux culturels. La décision a été prise par Rudi Vervoot, ministre-président de Bruxelles, en concertation avec les 19 bourgmestres.

Une décision difficile à avaler pour Loïc Nottet, qui était censé jouer son spectacle intitulé « Phantomania » au Cirque Royal ce week-end. « Malheureusement, suite aux nouvelles restrictions de ce matin, nous ne pouvons pas jouer ce week-end. Il y avait plus de 200 personnes qui venaient nous voir par spectacle. On ne va pas commencer à choisir qui vient et qui ne vient pas. Et puis, de toute façon, ce n’est pas rentable pour nous de jouer dans ces conditions », a expliqué le chanteur sur sa page Facebook.

Le chanteur très déçu

Il a aussi expliqué que lui et ses équipes avaient tout fait pour éviter cette situation. “Toute la semaine, on a contacté les autorités, on leur a demandé s’il y avait des changements prévus. On nous a affirmé que non. On voulait rester pro jusqu’au bout et on voulait éviter de vous annoncer la veille du show que tout était annulé. Ce matin, on a découvert qu’on n’avait pas eu les bonnes informations », a-t-il déploré.

Au moment de faire cette annonce à ses fans, le futur coach de The Voice n’a pas caché sa déception: « On était en train de décharger les décors et on a appris la nouvelle. Je suis un peu dégoûté, comme pas mal de monde aujourd’hui, je pense. Je tiens à Phantamonia et je tiens à vous le présenter, parce qu’on a travaillé très (…) fort sur ce spectacle et j’estime qu’il a le droit d’être joué. »