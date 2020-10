VIDEO. La résidente de 104 ans d’un home s’effondre, en manque de sa famille

Mary Fowler, la résidente britannique d’un home, a fondu en larmes car elle demandait de revoir sa famille. Âgée de 104 ans, elle est tenue à l’isolement depuis sept mois et le début de la crise du coronavirus. Les larmes de cette grand-mère ont ému le Royaume-Uni.

Depuis le début de la pandémie, Mary Fowler, une Britannique de 104 ans, est tenue à l’isolement dans sa maison de repos située à Fife. C’est un véritable cri du cœur qu’elle a laissé entendre publiquement, puisqu’elle s’est filmée en train de dire qu’elle avait désespérément besoin de voir sa famille, et qu’elle n’en pouvait plus de se sentir seule.

« On s’occupe très bien de moi, mais je veux ma famille. Je dois voir mes enfants car le temps passe », explique-t-elle. » C’est mon droit de voir les miens. J’aimerais continuer comme je le faisais avant. L’arrière-grand-mère que je suis n’a eu que des rares visites d’un de ses enfants depuis début mars. J’ai l’impression de vivre dans une prison. »

Mary Fowler aged 104 and locked in a Care home since lockdown on March is at the end of her tether @JeaneF1MSP @GrahamEllis247 pic.twitter.com/8mAvgTW3wx

