Un risque de contamination « minime » dans les transports en commun

Le risque d’être contaminé par le coronavirus dans les transports publics, tels que le bus, le tram ou le train, est «minime». C’est la conclusion d’une vaste étude menée par l’Union internationale des transports publics (UITP).

L’angoisse liée au risque d’attraper le coronavirus pousse de nombreuses personnes à éviter les transports en commun et à privilégier les déplacements en voiture. En mars dernier, au début de la pandémie, plusieurs pays avaient déconseillé de prendre le train, le tram ou le bus. De nombreux efforts ont été faits pour les différentes sociétés de transport en commun en Belgique pour rendre les voyages les plus sûrs possibles avec la mise en place de protocoles spécifiques et en rendant le port du masque obligatoire. Pourtant, les transports en commun restent souvent considérés comme une source de contamination.

Un risque très faible

Aujourd’hui, une étude menée par l’Union internationale des transports publics (UITP) montre que cette crainte n’est pas fondée et que le risque de contamination est très faible dans les trains, les trams et les bus, à condition que le nettoyage et la ventilation soient suffisants. Il ressort de cette étude qu’en Allemagne, à peine 0,2% des infections sont attribuées aux transports publics. En France, ce chiffre atteint 1,2%. Selon l’UITP, au Royaume-Uni, le risque d’attraper la Covid-19 dans un train est de 0,01%, ce qui est inférieur au risque de décéder dans un accident de voiture.

Les efforts des transports belges

«Nous avons toujours pris les mesures de sécurité suffisantes, en étroite concertation avec le gouvernement, mais bien sûr nous sommes heureux que cette étude internationale montre que le risque de contamination est faible dans les transports publics», a indiqué un porte-parole de De Lijn. «Nous allons aller jusqu’à l’extrême pour réduire encore plus les risques», a quant à lui annoncé le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt en précisant que la Stib déployait actuellement tous ses véhicules et tout le personnel disponible.

Le week-end dernier, suite aux nouvelles gouvernementales, comme la Stib et le Tec, la SNCB a décidé de maintenir une «offre de roulage et de composition maximale» pour ses trains. «La SNCB a rehaussé son offre ces derniers mois afin de privilégier la sécurité. Nous maintenons cet effort pour transporter les voyageurs en toute sécurité», a indiqué le porte-parole de l’entreprise.