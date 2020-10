Un chiot vert est né en Italie, il a été baptisé Pistache

En Italie, un fermier a eu la surprise de sa vie en découvrant, au milieu de la récente portée de sa chienne, un chiot au pelage verdâtre.

Cristian Mallocci est fermier sur l’île de Sardaigne. Le 9 octobre dernier, sa chienne a donné naissance à cinq chiots. En s’approchant, il n’en a pas cru ses yeux lorsqu’il a aperçu un chiot vert. Il a alors spontanément trouvé un nom pour cet animal hors du commun : Pistacchio (pistache en français).

An Italian farmer could not believe his eyes when one of his eight dogs gave birth to a green-furred puppy. The tiny dog named Pistachio was part of a five-dog litter born on Oct. 9, all with white fur, the same color as their mixed breed mum – except him https://t.co/ZGZxIRxRxS pic.twitter.com/93vFX8mTFk

— Reuters (@Reuters) October 22, 2020