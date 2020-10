Des nouvelles mesures plus strictes dès ce samedi en Wallonie

Les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont annoncé vendredi un tour de vis bien plus strict que ce qui avait été annoncé en matinée par le comité de concertation.

Un couvre-feu est instauré de 22h00 à 06h00 du matin en Wallonie jusqu’au 19 novembre, a annoncé vendredi soir le ministre-président du gouvernement wallon, Elio Di Rupo. Le couvre-feu entrera en vigueur ce samedi 23 octobre, le temps pour les gouverneurs des différentes provinces de prendre les arrêtés nécessaires. Cette mesure est prise afin d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus et vient en complément aux mesures annoncées en matinée par le Comité de concertation.

Il est en outre décidé de n’autoriser de faire ses courses qu’à deux, les enfants de moins de 12 ans n’étant pas compris dans ce calcul.

Suspension des cours dans l’enseignement supérieur

Tous les cours en présentiel sont suspendus jusqu’au 19 novembre dans l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), y compris pour les 1er Bachelier, afin de faire face à la résurgence de l’épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi soir le ministre-président de la FWB, Pierre-Yves Jeholet.

Seuls les travaux pratiques et les stages seront maintenus, a-t-il précisé.

Nouvelles règles pour les visites dans les maisons de repos

Le gouvernement wallon a aussi décidé de restreindre les visites dans les maisons de repos et de soin, où les contaminations commencent à augmenter. Ainsi un maximum d’un visiteur par résident sera autorisé, le même pendant quinze jours. Au bout de ces 15 jours, soit un nouveau cycle, avec le même visiteur débutera, soit un nouveau visiteur sera autorisé. Le port du masque sera obligatoire pendant les visites.

Le sport amateur touché

Seuls les moins de 12 ans seront autorisés à participer à des compétitions sportives amateures, jusqu’au 19 novembre, a annoncé vendredi soir le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les entraînements sont également suspendus pour les plus de 12 ans, a-t-il précisé.

Le « sport individuel extérieur » sera encouragé. Une concertation avec le secteur doit se tenir demain/samedi.

Un appel lancé aux prestataires de soins et aux étudiants

« Le gouvernement lance un appel aux infirmières et infirmiers à domicile (…) aux étudiantes et étudiants des écoles d’infirmerie, d’aides-soignantes et étudiants en médecine (…) éducateurs et éducatrices », a déclaré le ministre-président du gouvernement wallon Elio Di Rupo lors d’une conférence de presse vendredi soir.

« Toutes ces personnes sollicitées pourraient épauler celles et ceux qui œuvrent sans relâche auprès tantôt de malades, tantôt de personnes qui ont besoin d’assistance », a-t-il ajouté, invitant les personnes ainsi concernées à s’inscrire sur le site web solidaire.aviq.be afin de « renforcer les équipes qui sont au front tant dans les hôpitaux que les maisons de repos. »

Les volontaires peuvent s’inscrire sur le site www.solidaire.aviq.be