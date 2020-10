Circuit rando: A travers les tourbières des hauts plateaux ardennais

Bruyères, forêts, et reliefs dégarnis à l’exception d’un peu d’herbe : à deux pas de Genk, les paysages situés derrière le Thorpark sont pour le moins surprenants.

Distance: 23 km



Dénivelé: 519 D+



Durée: 5 heures



Niveau de difficulté: 3/5

A voir sur le chemin : Depuis des siècles, les plateaux tourbeux ardennais ont connu des modifications du fait de l’activité humaine. Il a fallu attendre 1957 pour que ces sites précieux pour la biodiversité commencent à être protégés : d’abord avec les Hautes Fagnes, puis les Tailles, Saint-Hubert, Libin, et la Croix-Scaille. Le classement en réserve naturelle n’a pas suffi à protéger ces sites, et des travaux de restauration ont débutés dans les années 80 avec le soutien de l’Union européenne. La majorité des travaux sont désormais terminés, et permettent le retour progressif à l’état naturel des zones concernées. Les hauts plateaux devraient ainsi retrouver leur capacité à stocker le carbone.

Le parcours : De la gare de Spa Géronstère, se diriger vers les hauteurs du sud de la ville pour rejoindre la promenade des artistes. Ce sentier suit un ruisseau, que l’on traverse à plusieurs reprises grâce à des ponts aux noms des artistes qui ont marqué l’histoire de la région. Ce chemin forestier monte plus ou moins doucement vers le plateau qui surplombe Spa, avec la Fagne de Malchamps. On repère de loin la tour d’observation qui est installée dans la partie ouest. De son sommet, on profite d’un large panorama sur la région.

Une fois passée la tour d’observation, un agréable sentier permet de se promener à travers cet espace tourbeux caractéristique qu’est la fagne. Des caillebottis ont été installés en plusieurs endroits afin d’éviter que les pas des promeneurs ne tassent le sol. Le chemin mène jusqu’à la sortie de la fagne, où l’on traverse la route reliant Spa à Francorchamps. On la suit sur environ 300m, avant de tourner à gauche pour s’enfoncer dans une zone boisée. Ce paysage sera de mise jusqu’à ce qu’on traverse l’E42, avant d’entrer dans le village de Hockai.

On retrouve dans le petit centre le GR573. Celui-ci mène ensuite jusqu’à la Fagne de Polleur. Si les premiers kilomètres traversent des zones boisées sans grandes visibilité, la suite offre de beaux panoramas, notamment le long du Rau de Polleur, et sur la fagne du même nom. De là, une piste sur la gauche ramène vers le Mont Rigi pour vers la Baraque Michel, où des bus permettent de regagner les gares de Verviers et Eupen.

Bon à savoir : En arrivant sur le plateau des Hautes Fagnes, vous verrez souvent des zones d’accès interdit. L’objectif est de préserver des plantations d’arbres feuillus des grands mammifères herbivores, comme les chevreuils. Ces arbres étaient, au départ, caractéristiques de la région, avant d’être remplacés par des épicéas à des fins d’exploitation forestière. La restauration de la zone (dans le cadre du projet Life) passe par le retour de ces espèces, mais les jeunes pousses doivent affronter l’appétit des animaux. Ceux-ci se jettent sur ce plat prisé devenu trop rare parmi les épicéas. Une fois les feuillus ben réimplantés, ils seront capables de se régénérer sans assistance. Il ne sera alors plus nécessaire de les protéger.

S’y rendre : On peut facilement rejoindre Spa en train depuis n’importe quelle gare du pays. Comptez un peu plus de 2h depuis Bruxelles, avec un changement à Verviers. Pour le retour, des bus Tec relient la Baraque Michel à Eupen et Verviers.