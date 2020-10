Ce que nous réserve le petit écran pour Halloween

Comme chaque année, les chaînes et autres plateformes prévoient une programmation spéciale pour Halloween. Devant quels films et séries allons-nous frissonner ce 31 octobre ? Le choix est vaste !

Netflix

Au début du mois d’octobre, Netflix a lancé un défi à ses abonnés : regarder un programme horrifique par jour jusqu’au 31 octobre. La plateforme propose en effet de nombreux films et séries sanglants à se mettre sous la dent. On pourra par exemple découvrir la suite de l’effrayante « The Haunting of Hill House ». Intitulée « The Haunting of Bly Manor », la série suit l’histoire d’une gouvernante gardant deux orphelins dans une vaste maison de campagne en proie à des phénomènes paranormaux. La mini-série « Dracula », qui réinvente l’histoire écrite par Bram Stoker, pourrait également vous surprendre.

Plusieurs productions de Tim Burton sont aussi disponibles, comme « Sweeney Todd », « Les Noces Funèbres » ou encore « Dark Shadows ». Et pourquoi ne pas opter pour un classique comme « Vendredi 13 » ou « Les Dents de la mer » ? N’oubliez pas non plus les nombreux programmes à regarder en famille !

Amazon Prime Video

« The Walking Dead : World Beyond », la deuxième série dérivée de l’univers de « The Walking Dead » est disponible depuis le début du mois. Voilà qui tombe à pic ! Mais vous pouvez aussi décider de faire un marathon « American Horror Story ». Amazon Prime propose en effet les cinq premières saisons de l’anthologie signée Ryan Murphy. De quoi vous faire peur pendant des heures ! D’autres séries vous feront frissonner comme « The Purge » ou « L’Exorciste », qui comptent deux saisons chacune.

Côté films, des sorties récentes sont disponibles comme « Ça-chapître 2 » ou « Doctor Sleep », tous deux adaptés de romans de Stephen King. Quatre nouveaux films d’horreur estampillés Blumhouse (la société de production derrière « Paranormal Activity » et « Insidious ») viennent d’apparaître sur la plateforme pour Halloween : « Black Box », « The Lie », « Evil Eye » et « Nocturne ».

Disney +

N’oublions pas les enfants qui aiment, eux aussi, se faire peur ! Disney + propose de nombreux programmes qui les impressionneront sans pour autant les traumatiser. Faites-leur découvrir l’indémodable « L’Etrange Noël de Mister Jack » mais aussi « Frankenweenie », « Malefique 1 et 2 » ou encore « Hocus Pocus ». Ils pourront également sursauter devant le court-métrage « Toy Story : angoisse au motel » ou encore devant la série de films « Les sorcières d’Halloween ». Les 30 épisodes du Simpson Horror Show sont aussi disponibles ! De l’horreur gentille…

Be tv

Préparez vos popcorns ! Be tv nous réserve une nuit d’Halloween comme on les aime. La chaîne Be 1 propose six films pour la soirée et la nuit du 31. Elle débutera avec « La famille Adams » (première diffusion en prime time) et continuera avec « Child’s play : la poupée du mal ». On entamera la nuit avec « Retour à Zombieland », suivi de « Ça-chapître 2 » et de « Crawl ». On terminera en beauté avec « Simetierre » au petit matin…

RTL

Le 28 octobre, les téléspectateurs de RTL-TVI auront droit à une émission spéciale « Au cœur de l’étrange » présentée par Jill et Michaël Miraglia. Club RTL diffusera quant à elle le film « Chair de poule » le 30 octobre ainsi que « Le dernier chasseur de sorcières » le 2 novembre. Plug RTL mise pour sa part sur une valeur sûre en proposant, le 1er novembre, le premier volet de la franchise « Scream ».

Ne manquez pas également deux séries disponibles sur RTL Play. Découvrez le remake de « The Twilight Zone », avec Jordan Peele (« Get Out » et « Us ») aux commandes. Il reprend la place de Rod Serling pour offrir une nouvelle jeunesse à la série culte des années 60. La mini-série « The Lizzie Borden Chronicles », avec Christina Ricci, transportera quant à elle les téléspectateurs dans un autre siècle pour des moments assez gores…

RTBF

Enfin, la RTBF propose une semaine spéciale Halloween sur sa nouvelle chaîne Tipik, du 26 au 31 octobre. Les téléspectateurs auront droit à une spéciale de « Stress en cuisine », avec une recette flippante, et découvriront un « Escape Show » particulier : des people vont devoir sortir de la « Maison du serial killer » sous le regard amusé de Cathy Immelen et Ivan.

La chaîne publique diffusera également la série « Creepshow » les vendredis 30 octobre et 6 novembre ainsi que plusieurs épisodes du Simpson Horror Show tout au long de la semaine prochaine. Le 27 octobre, vous pourrez aussi découvrir le documentaire « Les icônes du crime » qui s’intéressera à deux grosses pointures : « Norman Bates » et « Hannibal Lecter » !

Si vous les avez manqués, « Creepshow » et « Les Icônes du Crime » seront à redécouvrir sur Auvio, tout comme l’excellente série anglaise « Marchlands » et la mini-série horrifique « 12 deadly days », toutes deux disponibles sur la plateforme jusqu’au 31 octobre. N’attendez pas !