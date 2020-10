Une forte augmentation chez les plus de 70 ans inquiète les experts

Si le taux d’infection au coronavirus est toujours le plus marqué chez les jeunes, la forte augmentation du nombre de cas parmi les plus de 70 et 90 ans suscite l’inquiétude, a indiqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral lors du point presse de vendredi du Centre de crise. Bruxelles et la Wallonie sont actuellement les régions les plus touchées par le virus en Europe.

«On s’attend à dépasser le cap des 20.000 nouveaux cas par jour la semaine prochaine, ce qui signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment», souligne M. Van Laethem. Le taux d’infection est le plus marqué chez les personnes entre 20 et 30 ans et «la moitié des cas a plus de 37 ans».

La plus forte augmentation est cependant observée chez les plus de 70 et 90 ans, ce qui suscite l’inquiétude des médecins. On constate un doublement du nombre de cas tous les cinq jours chez les plus de 90 ans.

Aujourd’hui, quatre décès sur dix sont des patients qui proviennent de maisons de repos et de soins, contre six sur dix au cours de la première vague.