Neuf membres d’une famille meurent après avoir mangé des nouilles fermentées

En Chine, neuf membres d’une même famille sont décédés après avoir mangé un plat de nouilles fermentées, resté pendant près d’un an au congélateur.

C’est un véritable drame qui s’est déroulé le 5 octobre dernier dans la province de Heilongjiang, au nord-est de la Chine. Ce jour-là, douze membres d’une même famille s’étaient réunis autour d’un plat traditionnel appelé Suantangzi. Il s’agit d’un mets préparé avec des nouilles fabriquées avec du maïs fermenté.

Seulement trois survivants

Parmi les convives, trois jeunes ont refusé de manger ce plat, réputé pour son goût très fort. Cela leur a sauvé la vie. Après le décès supplémentaire d’un convive le 19 octobre dernier, ce sont désormais les trois seuls survivants de la famille. Au total, neuf personnes ont donc perdu la vie après avoir mangé ce plat.

La Chine met en garde la population

Selon les médias chinois, ces nouilles faites maison étaient conservées depuis un an dans un congélateur et n’étaient plus comestibles. Après avoir analysé la préparation, les autorités chinoises ont conclu que les neufs décès étaient dus à une intoxication alimentaire suite à un empoisonnement à l’acide bongkrékique. Cette toxine est produite par la bactérie Burkholderia gladioli et peut se retrouver dans le riz et le maïs fermetés.

Suite à ces décès, la Commission nationale de la santé a émis un avis demandant à la population d’éviter de cuisiner et de manger des aliments à base de céréales fermentées.