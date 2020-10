Une importante règle du UNO n’existe pas

Le monde des amateurs du jeu UNO est en émoi. En effet, un seul tweet a suffi à mettre le feu aux poudres. Une importante règle du jeu, que chacun utilise pourtant, n’existerait pas.

De quoi est-il question? Des fameuses cartes ‘+2’ et ‘+4’ qui font jubiler ceux qui les utilisent et râler ceux qui les reçoivent.

*Per management: 🚨 You cannot STACK a +2 on a +2 🚨 Go ahead, roast us. — UNO (@realUNOgame) October 8, 2020

Lorsqu’un joueur dépose l’une de ces cartes, le joueur suivant est contraint de piocher deux ou quatre cartes, sauf s’il a lui-même cette carte, ce qui permet de répercuter l’action sur le joueur suivant. Ce qui permet de provoquer une jubilatoire réaction en chaîne.

Et pourtant… « Vous ne pouvez pas mettre une carte ‘+2′ sur une carte ‘+2′ », a posté la marque. En effet, quand on pose une carte “+2″, le joueur suivant doit piocher deux cartes et passer son tour.

Mais ce simple rappel à l’ordre a provoqué plus de 15.000 likes et surtout près de 4.000 commentaires de joueurs un peu déboussolés. « Comprenez-vous que vous créez le chaos avec un tel message? », pouvait-on notamment lire. « Toute ma vie est un mensonge », a posté un autre internaute. Il était temps de remettre l’église au milieu du village.