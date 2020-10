Un club échangiste fermé pour non-respect de la distanciation physique

Dans le nord de la France, près de Béthune, le club échangiste « La Villa des anges » s’est pris 15 jours de fermeture administrative pour ne pas avoir respecter les règles sanitaires liées à la crise du coronavirus, selon 20Minutes.

« Chers amis les anges, je vous annonce que la Villa des anges est fermée pour une durée de 15 jours par arrêté préfectoral », explique en effet ce club libertin sur son site web. D’après les services de l’Etat, cet établissement situé à Chocques s’est vu imposer cette sanction « suite aux manquements répétés aux prescriptions légales et réglementaires adoptées dans le cadre de la crise sanitaire. » Il faut dire qu’il est sans doute contre-nature pour un club échangiste de faire respecter une distanciation physique entre ses clients.

Et de fait, les autorités ont ajouté que « la distanciation physique n’est pas assurée, y compris en ce qui concerne les activités propres à l’établissement concerné. » On peut très clairement visualiser ce que les autorités entendent par « activités propres » et comprendre que le mètre et demi de distance est difficile à faire respecter.

Néanmoins, la préfecture a également déploré le fait que des « clients s’adonnent librement à la danse pourtant prohibée en application de l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2020″. Et cela sans masque. Le club avait en outre déjà fait l’objet d’une mise en demeure à la fin du mois d’août.