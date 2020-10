De quoi sera faite la saison 2 de «The Mandalorian»

La saison 2 de «The Mandalorian» sortira le 30 octobre du Disney+. On commence à se faire une idée de ce qui attend Mando et Baby Yoda.

La première saison de «The Mandalorian», la série originale inspirée de l’univers de Star Wars diffusée via le nouveau service de streaming Disney Plus, a été un succès instantané. Elle a remporté pas moins de… 15 nominations aux Emmy Awards!

Dans ce contexte, les fans de l’univers Star Wars attendent la saison 2. Bonne nouvelle, elle sera disponible dans quelques jours. Le synopsis officiel de la saison annonce que «le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et rassemblant des alliés sur leur chemin à travers une galaxie dangereuse, à l’ère tumultueuse de l’effondrement de l’Empire galactique». On y retrouvera évidemment le chasseur de prime Mando, toujours dur et solitaire, accompagné de Baby Yoda, son compagnon plein de tendresse.

De vieilles connaissances

Des images partagées par Disney+ permettent de se faire une idée de ce qui attend les fans de la série. Ils retrouveront de vieilles connaissances de l’univers Star Wars, à commencer par Boba Fett. Le chasseur de prime taciturne sera joué par Temuera Morrison (qui a interprété Jango Fett dans les préquelles).

Mais ce n’est pas tout: la légende de la science-fiction Michael Biehn fera également son retour auprès du grand public. L’acteur devrait interpreter un chasseur de primes du passé de Mando. En outre, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) et Ahsoka Tano (Rosario Dawson) de «Clone Wars» apparaissent également dans la saison deux. La star de Santa Clarita Diet, Tymothy Olyphant, aura également un rôle, même si on ne sait pas encore à quoi cela ressemblera.

Mando, qui sera également joué dans la nouvelle saison par un Pedro Pascal certes méconnaissable, continuera à être flanqué des autres protagonistes: Cara Dune (Gina Carano), Moff Gideon (Giancarlo Esposito), le client (Werner Herzog), et bien sûr Baby Yoda. Cette saison deux devrait également être l’occasion d’en savoir plus sur le mystérieux Greef Karga.

Et du côté de l’intrigue?

Voilà pour les noms et personnages à attendre. Et du côté de l’intrigue, vers quoi se dirige-t-on? Mando et son protégé Baby Yoda devront fuir de puissants ennemis. Il faudra attendre encore un peu pour y voir plus clair. L’arrivé de Boba Fett devrait également nous en dire plus sur les Mandaloriens. L’acteur Giancarlo Esposito a promis que le sabre laser de Moff Gideon «révélera nombre de ses secrets». La réponse en image dans quelques jours!

Le Mandalorien sur Disney Plus

Vous êtes un fan de Star Wars, mais n’avez-vous pas encore regardé cette série? Cela peut se faire via Disney +, le service de streaming de Disney qui a été lancé en Belgique à la mi-septembre.