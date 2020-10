Elle avait prévu le coronavirus, voici ses prédictions pour 2021

Le coronavirus est venu bouleverser notre quotidien dès le mois de février en 2020. Pourtant, si l’on avait écouté les prédictions de Jessica Adams, une astrologue britannique confirmée, nous n’en serions peut-être pas là. En effet, la jeune femme avait annoncé dès février 2019 qu’un virus allait se propager partout dans le monde, précisant même qu’il ferait une première victime le 10 janvier à Wuhan.

Suite à la précision de ces informations, qui se sont révélées correctes, le Daily Mail a décidé d’interroger l’astrologue à propos de l’avenir, et plus précisément de ce que le début de 2021 nous réserve.

Le coronavirus

C’est naturellement la question qui brûle les lèvres de tout le monde: quand viendra-t-on à bout du coronavirus? D’après Jessica Adams, il ne faut pas attendre de vaccin contre la maladie en 2021. Elle nous invite donc à accepter la Covid-19 et apprendre à vivre avec elle.

L’éléction présidentielle américaine

Donald Trump ne sera plus le président des Etats-Unis. Et pour cause, les thèmes qui seront centraux l’année prochaine, ne sont autres que le féminisme, ainsi que la diversité sociale et raciale. C’est donc Joe Biden qui remporterait l’élection américaine le mois prochain.

La situation au Royaume-Uni

Les relations ne vont pas non plus se réchauffer au sein de la famille royale britannique. Il ne faut pas s’attendre à ce que les Sussex et les Cambridge se rapprochent en 2021. Meghan et Harry vont par ailleurs investir dans l’alimentation durable. Le Brexit sera à nouveau reporté par Boris Johnson, lorsque l’Italie aura décidé d’également quitter l’Union européenne. Le mois de janvier sera crucial pour les Britanniques, et cette année pourrait bien voir le Royaume-Uni être séparé en quatre entités distinctes.

La crise environnementale

Enfin, la crise liée au changement climatique sera réglée d’ici 2026, permettant à Greta Thunberg de retrouver une vie normale. Et dès le mois de décembre, l’astrologue prévoit des fêtes de Noël exceptionnelles, où l’amitié sera remise au centre du tableau. Si Jessica Adams pouvait avoir raison sur un point et un seul, la Terre serait reconnaissante qu’il s’agisse de ce dernier.

