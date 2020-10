Laeticia Hallyday explique la vente de sa maison à Los Angeles

Laeticia Hallyday a confirmé au Parisien qu’elle avait décidé de vendre la maison de Pacific Palisades, où elle résidait avec Johnny à Los Angeles. La veuve a expliqué les raisons pour lesquelles elle se séparait de cette résidence à laquelle Johhny et elle étaient très attachés.

Nous vous l’expliquions le mois dernier, Laeticia Hallyday a décidé de se séparer de sa villa de Pacific Palisades, qui a été mise en vente pour la modique somme de 15 millions $. Construite en 2010 sur la demande de Johnny, elle était la dernière demeure dans laquelle le Taulier a résidé.

De retour à Paris pour faire la promotion du coffret « Le rêve américain », de Johnny Hallyday, Laeticia s’est exprimé dans les colonnes du Parisien. Elle en a profité pour expliquer son aventure aux USA avec Johnny. « Au début, je n’aimais pas Los Angeles. Je trouvais cette ville sans âme, sans culture, tentaculaire », a-t-elle confié. Celle-ci s’est tout de même fait à cette vie à l’américaine, puisqu’elle y vit depuis 13 ans.

La vie continue aux USA

Elle a d’ailleurs raconté qu’elle était désormais officiellement américaine: « La cérémonie officielle a eu lieu en septembre. Là encore, j’ai respecté les volontés de Johnny, je suis allée au bout de la naturalisation. Je l’ai fait pour lui et j’en suis très fière. »

Laeticia a finalement expliqué les raisons pour lesquelles elle se séparait de sa maison de LA: « Je vais garder la maison de Saint-Barth, c’est une maison familiale, mais je vais devoir me séparer de notre maison à Los Angeles. Johnny n’est plus là et elle est trop grande pour nous trois. Nous allons prendre une maison plus petite. Les filles pourront ainsi aller au bout de leurs études aux États-Unis. Après, elles feront ce qu’elles voudront. Je respecterai leurs choix de vie. »