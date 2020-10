D’après le virologue de Sciensano Steven Van Gucht, « la menace de voir nos hôpitaux craquer sous la pression de l’afflux de patients demeurera encore tout l’hiver », a-t-il expliqué à Het Laatste Nieuws. Mais « après l’hiver, le pire sera derrière nous. »

« Le problème, c’est que nos hôpitaux sont presque pleins et qu’à ce rythme, nous ne pourrons pas soigner tous les patients. Et cette menace va rester durant tout l’hiver », a-t-il ajouté.

« Il était capital de prendre de nouvelles mesures. Il faudra au moins quatre semaines avant de voir les chiffres baisser. Je ne sais pas si l’horeca pourra rouvrir, je ne peux pas le dire. Je ne peux donner aucun délai. C’est vrai l’horeca avait fait beaucoup d’effort, mais l’été était une période différente. Si les cafés et les restaurants rouvrent leurs portes, ce sera très certainement avec de nouveaux protocoles comme limiter davantage le nombre de personnes par table, ou davantage de chauffages extérieurs pour que les gens puissent s’asseoir dehors ».

Faut-il pour autant fermer les écoles? « L’enseignement secondaire peut passer en code rouge », explique Steven Van Gucht. « L’enseignement supérieur peut encore davantage investir sur les cours à distance. Les étudiants devraient soit rester à la maison, soit rester au kot mais avec interdiction d’alterner comme ils le font actuellement. »

Après l’hiver, on devrait commencer à en voir le bout. « À ce moment-là, cela devrait être plus facile. On espère voir arriver un vaccin d’ici le printemps, et le temps sera plus clément. » La seule option d’ici là est donc de tenir, mais pas « vivre avec le virus », a expliqué au Het Laatste Nieuws le professeur en biostatistique Geert Molenberghs, car « si nous laissons le virus circuler et vivons comme d’habitude jusqu’en janvier 2020, notre système de santé va s’effondrer. Nous devrions laisser des gens mourir sans recevoir de soins. Beaucoup de patients moins solides n’y survivraient pas. »