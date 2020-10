Clara Morgane raconte pourquoi elle a dû changer d’identité

Ce mercredi, Clara Morgane était l’invitée de l’émission « L’instant de Luxe », sur Non Stop People. L’actrice de charme a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait échangé son ancien prénom, Emmanuelle, avec celui de Clara, sous lequel on la connait tous aujourd’hui.

Jordan De Luxe recevait Clara Morgane ce mercredi, à l’occasion de la sortie de son nouveau calendrier de charme, consacré cette fois-ci à l’imagerie équestre. A l’occasion de cette rencontre, la jeune femme a discuté de son véritable prénom, Emmanuelle, et des raisons pour lesquelles elle avait choisi de le changer.

« Tu mets le doigt sur un point intéressant, puisque c’est le sujet d’un livre que je suis en train d’écrire, sur les prénoms. Parce que c’est quelque chose qui m’a quand même emportée dans ma vie, c’est quelque chose qui m’a intéressée. Le prénom Emmanuelle n’est pas hyper facile à porter, moins aujourd’hui. C’est un très célèbre film érotique des années 1970, et c’est vrai que quand j’étais petite, on m’embêtait pas mal avec ça », a-t-elle expliqué.

« Raconter sa propre histoire »

C’est lorsqu’elle est montée sur Paris avec son ex petit-ami, qu’elle décide de changer d’identité: « J’ai eu l’occasion de changer pour un prénom libre, un nom aussi, puisque tout était à construire. J’avais envie de raconter ma propre histoire. Clara, c’est juste un prénom que j’adorais, et j’ai trouvé qu’il était rarement porté, donc c’était un bel atout ! Et Morgane, c’est pour à la signification du verbe aimer, simplement ça me plaisait, et en tant qu’artiste, c’est un prénom que je ne veux pas changer ! J’ai gardé ce prénom toute ma vie pour justement bien marquer l’évolution. »

La jeune femme explique aussi qu’elle a voulu protéger sa famille en épousant l’identité de Clara Morgane: « Surtout pas rapport au nom de famille ! Moi, il est hors de question que je mette ma famille en danger ou sous les feux des projecteurs, si ce n’est pas désiré ! »