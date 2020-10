Georges-Louis Bouchez plaide pour des mesures plus larges et plus strictes

« Il faut un volume de mesures plus larges », a plaidé mercredi matin le président du MR Georges-Louis Bouchez au micro de La Première (RTBF). Selon lui, le comité de concertation convoqué vendredi devra « prendre des mesures beaucoup plus strictes ».

« Pour pouvoir maîtriser la propagation du coronavirus, il faut au maximum 100 contaminations pour 100.000 habitants. On est à 850 », a relevé M. Bouchez. « Les gens n’ont pas nécessairement conscience des chiffres. Si on continue comme ça, on va arriver dans les semaines à venir à une saturation des capacités hospitalières. »

Faire des choix de société

Outre le respect des gestes barrières, qui, selon lui, ne sont plus respectés par un Belge sur deux, le président des libéraux francophones plaide pour une extension de l’obligation du port du masque et pour une suspension des compétitions sportives pour les amateurs jusqu’à la fin du mois de novembre. Pour le sport professionnel, Georges-Louis Bouchez souhaite une poursuite des championnats sans public. « Comment pouvez-vous expliquer à un restaurateur qu’il doit fermer alors qu’il allume sa télé le samedi et qu’il voit le match Bruges-Standard avec du public ? », a-t-il lancé.

« En termes de choix de société, il faut fermer les écoles le plus tard possible et j’espère que nous ne devrons pas le faire », a-t-il ajouté.

Georges-Louis Bouchez a enfin soutenu son ministre David Clarinval (PME et Indépendants), qui avait critiqué la mesure de fermeture de l’Horeca. « Il a pris cette position avec le MR et avec tout mon soutien. Ces débats ont donné l’impression que l’on stigmatisait l’Horeca, alors que le débat est de savoir comment on réduit la propagation du virus. » Selon le président du MR, les esprits n’étaient pas encore mûrs vendredi dernier lors du précédent comité de concertation. « Nous devons mieux préparer la population. »