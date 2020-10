Marc Dutroux peut faire une croix sur sa demande de libération conditionnelle

Me Bruno Dayez, l’avocat de Marc Dutroux, a annoncé qu’il mettait entre parenthèses la demande de libération de son client. Le rapport final des experts psychiatres, remis mardi, a mis en évidence un risque maximal de récidive.

Ce mardi, le rapport psychiatrique final de Marc Dutroux, rédigé par des experts, a été remis. Celui-ci était attendu dans la perspective d’une libération conditionnelle par Me Bruno Dayez et son client. Mais les conclusions de ce document de 90 pages ne permettent pas d’escompter une libération, pour sa défense.

En effet, le rapport exprime que « seul un maintien dans un cadre strict et fermé permettra d’éviter à la société de courir un danger ». Les psychiatres estiment également qu’il existe « un haut risque de récidive, le risque maximal , un certain degré de perversion, un profil psychopathique, une asocialité et un certain sadisme ». Les experts jugent qu’il n’y a eu aucune évolution favorable depuis le début de sa détention.

La défense déçue

Interrogé par Sudpresse, l’avocat de la défense n’a pas caché sa déception: « Là où j’attendais un coup de main, c’est un coup de massue. Je suis face à un mur et je dois revoir ma copie. »

« Il est seul avec sa télé, sous une cloche à fromage, en train de pourrir sur pieds. Il tient debout parce qu’il est obnubilé par le sort qui lui est réservé. Puisqu’il dit être victime d’un procès biaisé, les experts vont dire qu’il ne montre pas d’amendement », a déploré Me Dayez.

La défense abandonne donc pour le moment une demande de libération conditionnelle, et va se recentrer sur d’autres choses: « Si le collège d’experts conclut qu’il n’y a aucune alternative à la détention ad vitam, poursuit Me Dayez, je vais pour l’instant me focaliser sur ses conditions de détention, épouvantables, et sur sa version des faits, qu’il souhaite absolument communiquer parce qu’il a eu le sentiment de ne pas avoir été entendu durant son procès, et qu’il n’a plus rien à perdre. »