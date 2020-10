Britney Spears perd-elle la tête?

Les fans de Britney Spears s’inquiètent. La chanteuse a posté sur son compte Instagram deux vidéos pour le moins curieuses.

Cela fait plusieurs années que la santé mentale de Britney Spears suscite des interrogations. Elle a notamment été mise sous tutelle, et internée plusieurs fois en hôpital psychiatrique. De nouvelles vidéos intriguent ses fans. Sur la première, la chanteuse de Baby One More Time donne ses conseils pour ce qu’il faut emporter à la plage.

«J’ai porté ce bikini sur la plage il y a trois jours, mais je me suis dit, hé, pourquoi ne pas le remettre? Et pendant que nous y sommes, voici les cinq choses indispensables à emmener à la plage : une serviette, de l’huile, de la crème solaire, un chapeau et un chien. Et maintenant, je vais retourner dans mon jacuzzi», s’amuse Britney Spears dans la première vidéo.

Des interrogations

En commentaires, quelques fans s’inquiètent. « Euh… qu’est-ce qu’elle a? Son maquillage de tôlarde, ses cheveux non peignés et son air de bébé hystérique… Britney, ça va? », interroge un abonné. «Cette femme a besoin d’aide», s’inquiète un autre, tandis que quelqu’un constate «La reine du WTF est bien là !»

La chanteuse a remis le couvert un peu plus tard. Dans une nouvelle vidéo, elle défile devant la caméra affublée de divers bikinis et en dansant. «My god, prenez lui sont téléphone», demande un fan. Un autre n’y va pas par autre chemin: «elle perd la tête ».

La chanteuse n’a pas réagi à ces commentaires. Sa santé mentale est en tout cas l’objet de vives interrogations. En mai dernier, elle avait été internée contre son gré en hôpital psychiatrique. Elle était alors en plein procès avec son père, soupçonné d’être violent avec les deux enfants de la star. TMZ racontait d’ailleurs que c’est ce dernier qu’il l’avait faite internée, l’obligeant à prendre des médicaments. Depuis, Jamie Spears a été blanchi par la justice et ne sera pas poursuivi pour conduite violente. Malgré tout cela, la chanteuse semble aller mieux, elle qui a pris une pause dans sa carrière pour se recentrer sur l’essentiel.