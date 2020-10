Les produits ménagers recèlent bien plus de dangers que vous ne le pensez

Nous apprécions tous d’avoir un sol de cuisine propre, des toilettes qui sentent bon et une plaque de cuisson impeccable. Pour obtenir une telle netteté, nous achetons une multitude de produits sans nous rendre compte qu’ils peuvent être irritants voire dangereux. Chaque année en Belgique, les produits chimiques ménagers sont à l’origine de plus de 10.000 accidents, entrainant souvent des conséquences désastreuses. Les enfants, attirés par les emballages colorés de ces produits, en sont les premières victimes.

En raison de la crise du coronavirus et du besoin associé de désinfection fréquente, le nombre d’accidents a également explosé. En moyenne, on enregistre, par exemple, depuis lors deux fois plus d’accidents avec de l’eau de Javel et cinq fois plus d’accidents avec du gel pour les mains.

Pour éviter autant que possible de tels drames, veillez à respecter trois règles d’or :

→ Tout d’abord, gardez toujours les produits chimiques ménagers hors de la vue et de la portée des enfants.

→ Deuxièmement, veillez à enfermer immédiatement ces produits après chaque utilisation, même pour un bref moment.

→ Enfin, lisez toujours attentivement les précautions d’usage avant utilisation et vérifiez les symboles de danger.

Eau de Javel : méfiez-vous des vapeurs chimiques

L’utilisation de l’eau de Javel a été favorisée par la crise du Covid-19. Cependant, le nettoyage à l’eau de Javel doit se faire avec modération : si vous avez un cas d’infection au coronavirus dans votre famille, vous pouvez nettoyer les surfaces dures avec de l’eau de Javel diluée, mais autrement, mieux vaut continuer à utiliser votre produit de nettoyage habituel. Ne mélangez jamais l’eau de Javel avec des produits acides tels que du nettoyant pour les toilettes et des agents détartrants ou du vinaigre car cela créerait des vapeurs toxiques. Par ailleurs, ne versez jamais d’eau de Javel dans d’autres bouteilles (à boire) et ne laissez pas d’eau de javel et de nettoyant pour toilettes à côté des toilettes. Pour le lavage de votre corps et de vos mains, utilisez de l’eau et du savon et jamais de l’eau de Javel.

Produits moussants : une gorgée, c’est déjà trop !

Par rapport à la plupart des produits ménagers, les produits de nettoyage moussants tels que les détergents pour vaisselle à la main, les shampoings et les gels douche semblent beaucoup moins chimiques et donc moins dangereux. Bien que ces produits ne soient pas toxiques, ils sont néanmoins irritants. Si vous ou votre enfant en avalez accidentellement une gorgée, des vomissements sont possibles. Si le produit pénètre dans vos voies respiratoires, vous commencerez à tousser, ce qui peut même entraîner une pneumonie. Rien de plus amusant que de faire des bulles de savon, mais restez à proximité du souffleur de bulles et aidez les plus petits à tenir l’appareil.

Faire sa propre colle est une activité dont raffolent beaucoup d’enfants. Mais saviez-vous que vous pouvez remplacer des produits tels que la solution pour lentilles de contact et le savon à vaisselle par de l’amidon de maïs, plus sûr et plus sain ?

Que faire en cas d’accident impliquant des produits chimiques ménagers ? Pour des conseils professionnels, appelez immédiatement le Centre Antipoison au 070245245.

Commandez la brochure du SPF Santé Publique regorgeant de conseils pratiques pour éviter les accidents via www.lireavantutilisation.be !