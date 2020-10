Rien ne se perd, tout se transforme

Pour IKEA, #ChaqueGesteCompte. En effet, l’entreprise suédoise s’est fixé comme objectif de devenir 100% circulaire d’ici 2030.

Circulaire, c’est-à-dire ?

Une économie circulaire fonctionne en boucle : quand un produit arrive en fi n de vie, il

est réutilisé, réparé, reconditionné ou encore recyclé et connaît une deuxième vie. Ainsi,

pour la même quantité de produits, on utilise moins de matières premières et on crée

moins de déchets. Et pour IKEA, cette progression vers la circularité passe par

trois étapes.

Le commencement

Au début, il y a la conception du produit en lui-même. D’ici 2030, l’objectif de l’entreprise

est de fabriquer tous ses produits à partir de matériaux recyclés ou renouvelables.

Aujourd’hui déjà, IKEA ne propose plus aucun produit jetable en plastique, comme les pailles.

L’entre-deux

Ensuite, il faut s’assurer que les objets dureront dans le temps. Certains produits de la marque ont été spécialement conçus pour. Comme le lit pour enfant MINNEN, extensible jusqu’à 200 cm, qui suivra la croissance de votre enfant à son rythme. Ou encore la série

de rangements pour vêtements PLATSA, que vous pouvez moduler selon l’évolution de vos

besoins et envies. Mais IKEA propose aussi des pièces de rechange pour réparer ses articles, en plus d’une garantie qui vous met à l’abri de tout imprévu (5 ans pour l’électroménager ou 25 ans pour les matelas).

La touche finale

Quand aucune nouvelle occasion de prolonger la vie d’un produit n’est possible, IKEA fait son maximum pour inciter le consommateur à le recycler. Un matelas usagé ou un vieux canapé peut être repris par l’entreprise afi n d’assurer une revalorisation optimale. C’est aussi pourquoi vous pouvez déposer en magasin ampoules, piles ou bougies chauff e-plat

usagées, et pourquoi vous trouverez des articles produits à partir de matériaux recyclés, comme les housses de coussin MUSSELBLOMMA en plastique recyclé (dont une partie a été repêchée en mer Méditerranée). Pour finir, en 2019, IKEA a donné une seconde vie à pas moins de 47 millions de produits (réparés, revendus ou recyclés). Vous voyez, l’idée que

rien ne se perd, tout se transforme n’est plus une utopie mais une réalité.