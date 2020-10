Les asymptomatiques appelés à «s’isoler sans se faire tester»

Désormais, les personnes asymptomatiques ne devront plus se faire tester. Les personnes qui ont été en contact avec un cas positif seront soumises à la quarantaine, mais plus aux tests obligatoires. Même chose pour les personnes qui reviennent de zone rouge et qui n’ont pas de symptômes.

Plusieurs centres de testing en région liégeoise ont décidé hier en milieu de journée de limiter leurs capacités d’accueil. Les différents ministres de la Santé ont décidé hier soir d’étendre cette politique. L’afflux est tel que les personnes testées attendent parfois jusqu’à cinq jours le résultat de leur test. Ce délai rend, de fait, le test peu utile. Il est donc demandé aux asymptomatiques de ne pas se faire tester, et de se mettre en quarantaine pendant sept jours. Cela ne change pas grand-chose pour ces personnes, dans la mesure où c’est à peu près le temps qu’elles auraient attendu le résultat de leur test.

La ville de Huy, à la demande du Cercle des Médecins Généralistes, avait indiqué en début de journée que le centre testing de la ville ne testerait plus que les cas symptomatiques à partir de ce mardi. «Confronté à la saturation des laboratoires d’analyse de tests Covid qui ne peuvent désormais plus fournir des résultats dans un délai inférieur à cinq jours, et à leur demande, le centre de testing de Huy ne testera plus que les personnes symptomatiques. Celles ne présentant aucun symptôme seront refusées à l’entrée du site, situé devant le CHRH avenue du Hoyoux, où les tests restent possibles du lundi au samedi de 9h à 12h», précise la ville.

‼️‼️‼️ Communiqué de la PLUS HAUTE IMPORTANCE à la demande du Cercle des Médecins Généralistes de Huy ‼️‼️‼️ Test… Geplaatst door Ville de Huy (Officiel) op Maandag 19 oktober 2020

«De manière générale, si vous êtes informé(e) par le tracing, via votre travail, votre club de sport, votre famille, votre école,… que vous avez été en contact étroit avec une personne positive, mais que vous ne développez aucun symptôme, ne venez pas vous faire tester et mettez-vous en quarantaine», conclut les responsables du centre.

Les hôpitaux saturés

Les hôpitaux en province de Liège fonctionnent actuellement à flux tendu. Philippe Devos, président du syndicat médical ABSyM et médecin aux soins intensifs du Groupe santé CHC de Liège en appelle à la solidarité des autres provinces, notamment celle du Limbourg où, selon lui, le taux d’occupation est trois fois moins important qu’à Liège. Des nouvelles salles dédiées à des patients Covid pourraient être ouvertes dans plusieurs hôpitaux de la région.