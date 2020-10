Il tweete un appel à l’aide, reçoit des milliers de réponses

Qui a dit que les réseaux sociaux voient régner l’individualisme et l’indifférence ? Un père qui rencontre des difficultés à trouver un emploi a posté un tweet pour dire qu’il se sentait «au plus bas». Il a rapidement reçu des soutiens du monde entier.

Edmund O’Leary, 51 ans, ne va pas très bien. Il l’a dit sur Twitter, de la même manière qu’on lance une bouteille à la mer. «Veuillez prendre quelques secondes pour dire bonjour si vous voyez ce tweet. Merci», a-t-il écrit. Il a reçu plus de 100.000 réponses.

I am not ok. Feeling rock bottom. Please take a few seconds to say hello if you see this tweet. Thank you.

Des habitants de la région l’ont invité à venir boire un café, d’autres ont partagé des conseils pour prendre soin de sa santé mentale et se sentir mieux. Des experts en recrutement lui ont proposé des pistes pour actualiser son CV. Edmund a connu plusieurs difficultés suite à la pandémie de Covid-19. Il a expliqué au Sunday Times que cette année avait été «absolument épouvantable» et que sa santé mentale avait «vraiment pris des coups». «Je vis seul, je suis divorcé, je n’ai pas beaucoup de soutien familial», explique-t-il encore.

Edmund espérait pourtant passer quelques bons moments, notamment voir son fils Patrick, 22 ans, obtenir un diplôme et emmener son autre fils, Connor, à Dublin pour commencer un doctorat. Tout cela a été annulé du fait de la situation sanitaire. Il a également postulé pour «emploi après emploi» mais n’a pas réussi jusqu’à présent à trouver du travail.

Parmi les nombreuses réponses, l’aéroport de Dublin a voulu lui montrer son soutien. «Salut Edmund, vous n’êtes pas seul. Tant de gens se sentent exactement comme ça à la minute. N’oubliez jamais que vous êtes aimé et qu’il y a des gens qui se soucient de vous.»

Hi Edmund, you are not alone. So many people are feeling exactly that way at the minute. Never forget that you are loved & there are people who care about you. We see you like 747s; here’s one just for you, along with a picture of dawn in Dublin. Sending you hugs from back home. pic.twitter.com/x2TyI06uD7

— Dublin Airport (@DublinAirport) October 17, 2020