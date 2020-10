Un homme emprisonné pour avoir eu des relations sexuelles avec… des poulets

C’est une sinistre affaire qu’a dû juger un tribunal britannique. Rehan Baig, un homme de 37 ans, est accusé d’avoir abusé d’animaux domestiques.

Un «homme dépravé»: voici comment l’accusation décrit Rehan Baig. Et pour cause. L’individu doit répondre devant la justice de relations sexuelles avec des animaux. La police a mis la main sur des vidéos le montrant à l’acte en cherchant des images de maltraitance d’enfants.

Baig se faisait filmer par son épouse lorsqu’il commettait des actes sexuels sur des poulets et un chien. Les images ont été enregistrées dans un dossier appelé «Family Vids». Le tribunal les décrit comme des «films faits maison de première génération» mettant en vedette le couple « jouant » avec les animaux. Certains d’entre eux étaient «d’une certaine durée». Leur domicile à Bradford a été perquisitionné en juillet 2019 par la National Crime Agency, date à laquelle il n’y avait ni chiens ni poulets dans la maison.

Des images qui « donnent mal à l’estomac »

Parmi les fichiers qu’ils ont trouvés, il y avait des photos de deux poulets morts sur le sol de leur cave et Rehan Baig mettant l’un des animaux morts dans un sac poubelle. Les poulets, qui étaient au départ des animaux de compagnie, sont tous morts des suites des actes de cruauté de Rehan Baig.

En condamnant le couple, le juge a déclaré que les actes avaient été commis pour la «propre gratification sexuelle dépravée de M. Baig», et qu’ils «donneraient mal à l’estomac de n’importe quel membre de la société». Il a été condamné à trois ans de prison, et privé à vie du droit de posséder un animal domestique. Son épouse a été condamnée à six mois de prison avec sursis après que la cour a appris qu’elle était victime d’un comportement coercitif et contrôlant.