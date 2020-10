Le port du masque redevient obligatoire dans le centre de Namur

A dater de mercredi, le port du masque sera obligatoire dans le centre de Namur et les principales artères de la capitale wallonne, a annoncé mardi son bourgmestre, Maxime Prévot (cdH).

La mesure concerne toute la « corbeille namuroise », le boulevard du Nord à Bomel et l’Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne reliant Jambes à Namur. Elle vise également les principales rues commerçantes de Jambes (avenues Bovesse et Materne), de Salzinnes (rue Patenier), de Bouge (Chaussée de Louvain) et de Saint-Servais (route de Gembloux).

En complément, le masque sera obligatoire sur les berges de Sambre et de Meuse entre les écluses de La Plante, des Grands Malades et de Salzinnes.

« Le bon sens doit s’imposer »

« Le périmètre est donc clair et circonscrit, pour que les zones les plus densément fréquentées s’accompagnent d’un port obligatoire du masque », a souligné Maxime Prévot. « Le bon sens devra s’imposer ailleurs sur le territoire, où le port du masque reste une forte recommandation en tout état de cause, et rappelons-le, une obligation en cas de regroupement, files ou distance de sécurité ne pouvant être respectée. »