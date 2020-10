Un entraineur de football donne une leçon de fair-play

Les Stuttgarters Kickers (5e division allemande) ont effectué un beau geste de fair-play.

Un entraîneur qui demande à son équipe de se «saboter»? On a rarement vu ça. C’est pourtant la scène à laquelle ont assisté les spectateurs du match Stuttgarter Kickers – FC Nöttingen. L’équipe de Ramon Gehrmann a marqué un goal après une situation litigieuse. Un joueur de l’équipe venait de tomber au sol, et un de ses coéquipiers avait mis le ballon en touche pour permettre aux soigneurs d’intervenir. Les Stuttgarters Kickers ont alors joué la touche rapidement, et inscrit leur but dans la foulée. On ne sait pas bien s’ils ont voulu profiter de ce moment de flottement, ou si les joueurs ne se sont pas rendu compte de la situation.

Toujours est-il que la scène n’a pas échappé à l’entraineur. Il a alors demandé à l’arbitre d’annuler le but, ce qu’il a refusé, estimant que l’action avait été menée en connaissance de cause. Qu’à cela ne tiennent : Ramon Gehrmann a alors ordonné aux siens de marquer contre leur camp.

Cet incident n’a pas pénalisé les joueurs du Stuttgarters Kickers : ils se sont imposés 4-1. Avec la manière.