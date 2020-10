Le Cyber Security Challenge Belgium bat tous les records pour la 6e fois consécutive

Cette année, la qualification en ligne de 36 heures a attiré plus de 730 étudiants de toutes les universités et collèges belges. À la veille du confinement en mars, au moment où tout était prêt pour aborder la finale qui devait se tenir à Bruxelles avec 14 étudiants, l’organisation a été contrainte de reporter l’événement au mois d’octobre.

Vincent Defrenne, associé et cofondateur de NVISO et initiateur du CSCBE explique : « Cette année, la Covid-19 a veillé à ce que notre 6e édition nous accompagne plus longtemps (sourire). Au départ, nous voulions remettre le projet au planning du mois d’octobre, mais il est vite apparu qu’une alternative « Covid Proof » devait être trouvée. C’est ainsi que nous avons créé cette année le premier Cyber Security Challenge Belgique 100 % en ligne. » Sponsors et étudiants étaient présents. Un succès qui n’a rien d’étonnant selon Sébastien Deleersnyder, CEO de Toreon et co-organisateur du CSCBE.

« Nous sommes confrontés à une très grande pénurie de spécialistes en cybersécurité. Rien que pour l’Europe, celle-ci est estimée à 291.000 professionnels. Un rapport récent de l’ENISA affirme que cela met un frein à notre développement économique et constitue une menace pour la sécurité nationale. Le Cyber Security Challenge est par conséquent une opportunité à ne pas manquer pour nos sponsors, qui peuvent ainsi rencontrer, dans un laps de temps assez court, les meilleurs futurs experts en cybersécurité. »

En route pour Vegas

Pour les étudiants, c’est non seulement l’occasion de remporter de beaux prix, mais aussi un tremplin vers un premier emploi ou stage. Vincent Defrenne déclare : « Chaque équipe en finale du CSCBE rentre chez elle avec plusieurs prix. Cela va de formations liées à la sécurité qui feront bel effet sur leur CV à un voyage au DEFCON à Las Vegas.

Des équipes belges au European Cyber Security Challenge

Les trois équipes gagnantes représenteront la Belgique l’année prochaine au European Cyber Security Challenge à Prague. Sébastien Deleersnyder souligne : « Le fait que nous soyons choisis comme organisation pour représenter le drapeau tricolore belge est une reconnaissance de la qualité des étudiants participant au CSCBE. Nous en sommes donc très fiers. »

Pour de plus amples informations, surfez sur :

www.cybersecuritychallenge.be

