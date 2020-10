La cybersécurité génère de l’emploi

Situées dans le Brabant wallon, deux entreprises spécialisées dans la cybersécurité, Cyber Security Management (CSM) et Skyforce, sont en pleine croissance.

Cyber Security Management (CSM) distribue aujourd’hui 45 produits de sécurisation numérique pour les entreprises. L’entreprise emploie actuellement 14 personnes à Braine-l’Alleud. Elle vient de conclure une alliance avec l’entreprise lilloise Advens, qui emploie près de 250 personnes en France et veut ouvrir un bureau en Belgique pour proposer ses services à l’échelle européenne.

« Nous contribuons à la formation des jeunes »

L’ouverture d’un bureau en Belgique marque la volonté du groupe de devenir un acteur de la cybersécurité au niveau européen. « Nous avons cinq bureaux en France et nous avons créé 100 postes ces cinq dernières années. L’ouverture d’un nouveau site en Belgique fait que nous pourrions avoir besoin de 40 ou 50 personnes supplémentaires. C’est un domaine où il y a plus de besoin que de compétences mais nous contribuons à la formation des jeunes, par exemple dans les écoles d’ingénieur. Nous espérons que nous pourrons faire cela aussi en Wallonie », a indiqué David Buhan, le CEO d’Advens.

Un secteur qui engage

Lancée il y a 18 mois et établie à Waterloo, l’entreprise Skyforce est quant à elle spécialisée dans la cybersécurité pour les TPE et les PME. Elle propose une « cyberbox » qui sécurise le réseau de ses clients avec des mises à jour en continu, une sauvegarde des données et une assistance technique. D’après les chiffres de son baromètre de la cybersécurité, 28 % des TPE et PME en Belgique francophone n’ont aucun antivirus installé pour sécuriser leurs données numériques, 81 % n’ont aucun anti-spyware et 76 % aucun pare-feu. Fondée en avril 2019, Skyforce a déjà 1.100 clients et a engagé 43 collaborateurs. Elle devrait atteindre le chiffre de 50 collaborateurs d’ici à la fin de cette année.