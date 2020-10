Un nouveau géoglyphe de Nazca en forme de chat découvert au Pérou

Une technologie bien utile

Ces dernières années, de plus en plus de géoglyphes ont été découverts sur le site archéologique de Nazca. Des découvertes liées à l’évolution technologique qui permet de survoler plus facilement la zone, comme l’explique Jhonny Isla, archéologue du parc, à Euronews. « Les découvertes se sont améliorées ces dernières années grâce à l’utilisation de technologies modernes. Avant, nous avions des photos prises depuis des avions, mais maintenant nous avons des photos qui peuvent être prises avec des drones à très basse altitude et cela nous aide beaucoup ».

On ne sait par contre toujours pas pourquoi ces géoglyphes ont été tracés sur le sol. Plusieurs théories existent (culte, astronomie,…), mais aucune n’a été confirmée à l’heure actuelle.