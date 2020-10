Un étudiant meurt d’une crise de panique à cause du confinement

Après avoir été confiné dans son logement universitaire, un étudiant a perdu la vie à cause d’une crise d’anxiété liée au coronavirus, selon son père.

Finn Kitson, un étudiant de 19 ans, a perdu la vie le 8 octobre après avoir subi une crise de panique dans le hall de son immeuble universitaire alors que de nombreux cas de Covid avaient été recensés dans son université. Peu de temps auparavant, les étudiants avaient été invités à suivre les cours en ligne et à se confiner dans leur logement.

Alors que les autorités et l’université ont estimé que la mort de l’étudiant n’était pas liée au coronavirus, le père de l’étudiant, Michael Kitson, n’est pas du même avis. « Ce n’est pas vrai. Si vous confinez des jeunes avec peu de soutien à cause de la Covid-19, vous devriez vous attendre qu’ils souffrent d’anxiété sévère. L’étudiant à qui l’on fait référence dans le tweet ci-dessous (aujourd’hui supprimé, ndlr) est notre fils – nous l’aimons et il nous manque tellement », a-t-il écrit sur Twitter.

This is untrue. If you lockdown young people because of Covid-19 with little support, then you should expect that they suffer severe anxiety. The student referred to below is our son – and we love and miss him so much. https://t.co/48xxdnrHVX

— Michael Kitson (@MichaelKitson) October 17, 2020