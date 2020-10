Autant d’hospitalisations en Wallonie qu’au plus fort de la première vague

Le nombre d’hospitalisations est actuellement aussi élevé en Wallonie que lors du pic de la première vague de la pandémie, a indiqué lundi le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors du point presse du Centre de crise sur le coronavirus. La situation est «particulièrement précaire» au sud du pays.

«Nous devons rappeler une fois de plus que tout contact épargné avec un collègue, un ami, une connaissance est une diminution du risque de transmission et peut faire la différence», ont souligné les experts, alors que de nouvelles mesures entrent en vigueur pour tenter d’enrayer la propagation du virus. L’objectif est toujours de le freiner pour permettre aux soins de santé de «tenir le coup».

Car tous les indicateurs sont au rouge. Le nombre de contaminations double tous les huit jours, les hospitalisations toutes les semaines. Le coronavirus tue 30 personnes chaque jour. Rien que le 14 octobre, 42 personnes sont décédées.

Retard dans l’obtention des tests

Mardi dernier, 12.051 contaminations ont été enregistrées, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie en Belgique. Le lendemain, le cap des 10.000 contaminations était une nouvelle fois dépassé.

En moyenne, du 9 au 15 octobre, 7.876 infections ont été comptabilisées par jour. C’est une augmentation de 79% par rapport à la période précédente. La hausse pourrait être encore plus importante, car un retard dans l’obtention des résultats des tests s’est en effet créé.

Une infection sur cinq a lieu dans la tranche des 20 à 30 ans, qui est toujours le groupe d’âge le plus touché par le virus. Une dérive est actuellement constatée chez les plus de 70 ans, avec un doublement des chiffres par rapport à la semaine précédente.

Augmentation en Flandre

Le nombre d’infections par habitant est le plus élevé à Bruxelles et en Wallonie. Cependant, l’augmentation la plus rapide est actuellement observée en Flandre occidentale (doublement tous les six jours). Le point le plus «chaud» est «très clairement» la province de Liège, où 1.424 nouveaux cas par jour ont été relevés cette dernière semaine, selon Yves Van Laethem.

La situation est de plus en plus problématique dans les hôpitaux. En moyenne, 252 patients Covid sont admis à l’hôpital chaque jour. Samedi 17 octobre, 351 patients ont été hospitalisés dans le pays. C’est la moitié du nombre d’admissions enregistrées lors du pic du 28 mars (629 admissions).

Le point est «particulièrement précaire» en Wallonie, a souligné Yves Van Laethem. Le nombre d’hospitalisations y est actuellement aussi élevé que lors du pic du printemps. «La tension dans les hôpitaux va continuer à s’accentuer dans les prochains jours», a mis en garde l’expert.

En tout, 2.500 malades du coronavirus sont hospitalisés en Belgique, dont 412 sont en soins intensifs (parmi ceux-ci, la moitié est ventilée). Le nombre de lits «Covid» double tous les huit à neuf jours.

Selon le Centre de crise, la barre des 500 patients aux soins intensifs va être atteinte cette semaine. Mille lits seront probablement occupés à la fin du mois. La limite maximale est de 2.000 lits. L’objectif est d’inverser la tendance d’ici deux ou trois semaines.