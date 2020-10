La fille d’Alizée dévoile une photo de son amoureux

Annily Chatelain, la fille d’Alizée, a dévoilé sur Instagram le visage de son amoureux, sans donner son identité. La jeune fille de 15 ans semble être comblée.

Plutôt discrète sur sa vie sentimentale, Annily, la fille d’Alizée et de Jérémy Chatelain, a dérogé à la règle en publiant un cliché d’elle avec son petit ami. En commentaire de la photo, on peut lire sobrement : « L’amour à Paris ». Voilà qui ne laisse plus de doute : l’adolescente est amoureuse. Elle ne dévoile toutefois pas l’identité de son cher et tendre. Masqué, le couple a pris la pause à la Fondation Louis Vuitton qui abrite une rétrospective de la photographe Cindy Sherman.

Interrogée sur sa vie amoureuse au mois de juin dernier, Annily avait répondu que son cœur était pris. Elle avait alors publié en story une photo d’elle avec son petit ami. On ne voyait pas le visage du mystérieux jeune homme. S’agit-il de la même personne ?

Une carrière dans le marketing

Annily Chatelain poursuit ses études en Corse et vient parfois passer des vacances à Paris, où elle rend sans doute visite à son père. La jeune fille ne semble pas vouloir suivre les traces de sa mère. Dans l’émission 50 minutes inside, elle indiquait vouloir s’orienter vers le « marketing de la mode, de préférence pour les marques de luxe ».