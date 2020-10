De la haute couture au prix de la fast fashion ? C’est désormais possible… en ligne

Porter une robe à un million de dollars pour la modique somme de £65 (environ 70€). Impossible ? C’était sans compter la marque de luxe basée à Singapour Republiqe, qui propose des tenues haute couture… virtuelles.

Ceux qui n’y voient aucun intérêt – ils le peuvent – ne sont sans doute pas des créateurs de contenus accessoirement scotchés sur les réseaux sociaux 24h/24, car il s’agit d’une innovation économique et durable qui pourrait rapidement s’imposer comme un nouveau mode de consommation.

Alors que les marques de prêt-à-porter tentent de se réinventer, notamment en termes d’écologie et de digital, d’autres se démarquent totalement en proposant une offre innovante, voire futuriste. C’est le cas de la marque Republiqe, 100% numérique, qui ne propose que des vêtements de luxe virtuels. Et si cela paraît pour le moment totalement fou – voire futile pour certains – il se pourrait que ce soit beaucoup plus qu’une tendance éphémère à long terme.

Comment ça fonctionne ?

Accéder au luxe à moindre coût : c’est ce que propose cette marque numérique en mettant en vente des modèles d’abord imaginés en 2D puis finalisés via une plateforme de création de mode 3D. Pour se procurer (virtuellement) ces vêtements, il suffit de télécharger une photo de soi en haute définition et d’ajouter le modèle dans son panier puis de payer, comme une commande traditionnelle. Une fois cette étape passée, les concepteurs ajustent la création à votre photo pour que vous soyez la/le plus belle/beau pour aller danser – ou générer un max de likes sur les réseaux sociaux.

En plus de permettre au plus grand nombre de se pavaner sur Instagram dans des robes haute couture sans avoir à dépenser une année de salaire, ce concept offre également l’opportunité de réduire son impact environnemental. Exit les tenues qui finissent dans le fond de l’armoire, vous pourrez désormais vous constituer une garde-robe virtuelle qui n’impactera pas la planète. Que demander de plus – si ce n’est de s’acheter des vêtements pour la vie réelle malgré tout ? Il faut dire que cette innovation convient pour le moment essentiellement aux influenceurs et influenceuses – généralement issus de la génération Z, qui n’ont plus besoin de se faire prêter, offrir ou d’acheter des tenues pour leurs clichés quotidiens. Et c’est déjà ça !

Une tenue à un million de dollars

Parmi les nombreux items proposés sur le site, figure le look « Million Dollar » qui, comme son nom l’indique, vaudrait un million de dollars. Celui-ci se compose d’une mini-robe nude ornée de diamants et de détails argent, d’un corset, de longs gants incrustés de diamants, de lunettes irisées, et de chaussures aux détails scintillants assorties aux gants. Le tout est proposé à… près de 70 euros.

Republiqe propose d’autres types de vêtements, tout aussi chic, mais qui conviennent peut-être plus pour votre quotidien virtuel. On peut y trouver des pantalons paper bag, des blazers, des trenchs, des vestes de biker, des T-shirts, des corsets, différents types de robes, et une sélection d’accessoires. De quoi étoffer votre garde-robe à moindre coût et de la façon la plus responsable qui soit.