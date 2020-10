Arrêté à l’aéroport avec un kilo d’or dans le postérieur

Un homme a été arrêté dans un aéroport indien avec un kilo d’or dans le rectum. Les agents de sécurité de l’aéroport ont été intrigués par sa démarche pour le moins singulière.

C’est une découverte pour le moins surprenante faite par les agents de l’aéroport de Cannanore, une ville située au sud-ouest de l’Inde. Comme le rapporte Lad Bible, un homme a été arrêté en provenance de Dubaï à cause de sa démarche pour le moins étrange. Après un examen, les autorités ont découvert que l’homme se baladait avec près d’un kilo d’or dans le postérieur. Il souhaitait éviter de payer une taxe de 18% sur l’or dans l’aéroport.

AIU Kannur seized gold in compound form (972 gm extracted) from a passenger who arrived from Dubai by flight G8 4013. The gold was concealed in the rectum.@cbic_india@cgstcustvm pic.twitter.com/jYJsxxslDm

— Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (@ccphqrskochi) October 13, 2020