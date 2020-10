Week-end: Mode durable et design à travers les yeux de Gantois connus

Vous voulez découvrir Gand autrement ? Parcourez l’un des quinze itinéraires de «Walk Local». Des Gantois connus vous guident dans leurs hotspots préférés en ville et au-delà. Nos coups de cœur? La promenade design de Muller van Severen et les adresses de mode durable de Murielle Scherre.

Vous avez toujours voulu connaître les endroits où le chanteur de Bazart Mathieu Terryn et la photographe Marie Wynants ou encore l’acteur de Bevergem Zouzou Ben Chikha aiment luncher ? Vous êtes curieux de découvrir le bar fréquenté par la musicienne Charlotte Adigéry ou le footballeur Vadis Odjidja-Ofoe ? Grâce aux quinze promenades de Walk Local, vous découvrirez les curiosités les plus marquantes du chef-lieu de la Flandre orientale et pas mal de petites adresses secrètes.

Et pour soutenir les entrepreneurs gantois l’accent est mis sur le local. «Ces parcours sont idéaux pour connaître autrement notre ville et mettent en exergue de nombreuses et chouettes adresses pour faire du shopping et luncher. Nos commerçants et nos exploitants horeca locaux ont actuellement besoin du moindre soutien qui leur sera apporté. Se promener et acheter local est donc plus que jamais notre devise», explique l’échevine Sofie Bracke.

Mode durable (10 KM – 15.500 pas)



Murielle Scherre, créatrice de lingerie et photographe, vous conduit dans le centre de sa ville. Comme il convient à une créatrice, l’accent est mis sur la mode durable, mais ce n’est pas la seule facette de Gand que Murielle vous montre. Ou comme elle le formule elle-même: « Gand est le chaos. Cette ville est tout-en-un et de préférence le plus possible. Gand explose comme une mauvaise herbe colorée entre les dalles de la structure ».

QUELQUES INCONTOURNABLES

Just Hazel

Le fair fashion and food concept Just Hazel est le bébé de trois amies gantoises adorant la mode, les gens et l’environnement. Tout ici est issu du commerce équitable, écologique et/ou local. Des vêtements aux objets lifestyle, en passant par les délices sur votre assiette. Pour les bulles, ces dames organisent des Hazelicious parties où vous combinez shopping et repas. Vous avez le choix entre l’apéritif, le brunch ou le High Tea.

La Fille d’O

Murielle vous conseille, c’est évident, de passer aussi dans sa propre boutique de lingerie. La Fille d’O propose de la lingerie innovante et originale, mais aussi confortable et également des maillots de bain pour les femmes qui adorent la vie.

MIEKE

Maintenant que vous avez étoffé votre lingerie, c’est au tour du reste de votre garde-robe. Chez MIEKE, vous shoppez des pièces mode pour dame exclusives qui coûtent un peu plus. Vous y trouvez des marques écologiques comme People Tree, Studio Jux et Suite13. Pas de la production de masse, mais du savoir-faire, de la précision et de la finition.

The Fallen Angels

De ce paradis de la farfouille aux objets rétro vous ne sortirez pas les mains vides ! Vous y avez le choix entre d’anciennes affiches publicitaires ou de film originales des années 1900 à 1970, de vieilles plaques émaillées, des boîtes en fer, des jouets anciens, des nounours, des cartes postales kitsch… Aussi pour les collectionneurs invétérés !

Prinsenhof

Après tout ce shopping, relaxez-vous au Prinsenhof. Avec ses étroites ruelles médiévales, le quartier est l’une des perles cachées de Gand. Il doit son nom au fait que Charles Quint y est né en 1500. À l’époque, le Prinsenhof faisait environ 2 ha et était complètement entouré de murs. Le palais comptait plus de 300 chambres, une ménagerie et un jardin d’agrément. Au 18e siècle, le Prinsenhof a connu la même destinée industrielle que le Gravensteen (Château des Comtes): sur ses ruines ont été construites une raffinerie de sucre et une savonnerie, et par la suite encore une filature de coton à vapeur. Du Prinsenhof, il ne reste aujourd’hui que la «Donkere Poort» (la porte sombre), qui doit ce nom au fait qu’elle a été fortement polluée par les usines.

De Panda

Gand regorge de restaurants végétariens, mais s’il fallait en choisir un, nous prendrions De Panda. Pas seulement pour sa cuisine originale et variée, mais aussi pour sa terrasse avec vue idyllique sur l’eau.

Keizershof

Cette célèbre brasserie est installée dans un ancien hôtel particulier du Vrijdagmarkt. Il fait bon flâner dans sa cour intérieure. Le chef connaît ses classiques belges comme les boulettes sauce tomate, le pot au feu et la sole et les sert avec des frites fraîches.

Design (9,5 KM – 15.000 pas)

Fien Muller et Hannes van Severen forment ensemble le label design Muller Van Severen. Leurs esprits créatifs apportent à l’espace une plus grande dynamique non seulement visuelle mais aussi architecturale. Depuis presque 10 ans, le couple est l’une des équipes de designers les plus prestigieuse d’Europe. Le duo idéal pour se balader dans Gand avec une note visuelle, créative et culinaire.

QUELQUES INCONTOURNABLES

De Superette

Le chef Kobe Desramaults est indissociable de Gand: après le bistro De Vitrine il a ouvert De Superette. Vous pouvez pousser la porte de cette boulangerie-brasserie artisanale au four à bois toute la journée: pour le petit-déjeuner, le brunch ou une boisson, mais aussi pour un lunch ou un dîner plus élaborés. Bien entendu, vous pouvez aussi y acheter tout simplement du pain au levain. Derrière le four à bois, c’est l’experte en pain américaine Sarah Lemke qui officie.

Hooft Frederic

La Gouvernementstraat accueille la galerie de meubles du designer d’intérieur et galeriste Frederic Hooft, présentant un design atypique. Même si vous n’êtes pas en quête d’un nouvel intérieur, cela vaut la peine d’aller y jeter un œil.

Casa Argentaurum

Jusqu’au dimanche 15 novembre vous pouvez visiter dans cette galerie d’art l’exposition That’s how the Light gets in » de Isabel Devos. Et il n’y a pas que les œuvres d’art qui en valent la peine, cette belle galerie offre une vue sur les canaux de Gand. Attention, le vendredi et le samedi, la visite se fait sur rendez-vous.

De Krook

Cette œuvre d’art architecturale n’est pas qu’une bibliothèque, mais c’est aussi un lieu de rencontre unique pour les habitants, les étudiants et les visiteurs. Cet imposant bâtiment de verre se dresse à un endroit qui était appelé dans le temps « Waalse Krook », dans un coude («krook») de l’Escaut, où déchargeaient les bateaux transportant le charbon en provenance de Wallonie. L’édifice monumental, sur lequel Michaël Borremans a apporté sa touche artistique, a été conçu par le bureau d’architectes gantois Coussée & Goris architecten et leur partenaire TV RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes. Ce bureau d’architectes espagnol a par ailleurs gagné le prix Pritzker, la plus haute distinction internationale en matière d’architecture.

Au bord de l’eau, vous pouvez vous asseoir dans un des espaces dédiés à cet effet de la Nelson Mandelapromenade. Des bittes d’amarrage sont aussi prévues pour les petits bateaux de plaisance et les bateaux taxi. L’endroit idéal pour échapper à l’animation de la ville !

Design Museum Gent

Bien entendu, un parcours dédié au design ne serait pas digne de ce nom s’il ne passait pas par le Design Museum ! Ce musée est bien évidemment niché dans un bâtiment spécial. Cette impressionnante résidence citadine de style rococo a été achetée en 1922 par la Ville de Gand. Derrière la magnifique façade du 18e siècle se cache un bâtiment moderne et ouvert. La collection permanente, allant de l’art nouveau aux courants contemporains, est actuellement couplée à l’exposition « Kleureyck ». À l’occasion de l’année Van Eyck, vous y découvrez l’importance de la couleur dans l’art et le design, de la fin du Moyen-âge à aujourd’hui.

Copyright

Vous voulez ramener chez vous un souvenir approprié à votre excursion design ? La librairie internationale est spécialisée dans l’art, l’architecture, la photographie, le design et le graphisme. Quels que soient le courant artistique ou le photographe que vous recherchez, vous trouverez ici le beau livre de vos rêves.

Marché aux livres

Si vous n’êtes pas encore rassasié(e), allez faire un tour au marché aux livres hebdomadaire sur la Ajuinlei. Tous les dimanches, les vendeurs y exposent leurs plus beaux livres de seconde main et aussi les plus rares. Et l’emplacement au bord de l’eau fait songer aux bouquinistes le long des quais de la Seine à Paris.

Les parcours sont téléchargeables gratuitement via walklocal.gent.