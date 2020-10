Fermeture des restaurants et cafés pour un mois

À l’issue d’une réunion entamée à 14h00 au Palais d’Egmont, le comité de concertation a décidé vendredi d’instaurer un couvre-feu nocturne entre minuit et 05h00 à l’échelle nationale. Face au rebond de l’épidémie dans notre pays, les principaux ministres du gouvernement fédéral et des entités fédérées ont également annoncé la fermeture de l’horeca pour un mois dès lundi, la réduction de la bulle sociale et la généralisation du télétravail lorsqu’il est possible.

« Semaine après semaine, les chiffres doublent. Ils montent en flèche et sont alarmants», a averti Alexander De Croo (Open Vld). Ce vendredi, Sciensano dénombrait 2.000 hospitalisations, 327 patients en soins intensifs et 35 décès. « Ces chiffres sont supérieurs à mars et avril, et ces augmentations vont se poursuivre dans les jours à venir », a prévenu le Premier ministre.

Face à la hausse exponentielle des contaminations et à ses répercussions sur le système hospitalier, le comité de concertation a décidé de prendre de nouvelles mesures. Celles-ci ont été annoncées par Alexander De Croo et détaillées par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a).

« Il faut absolument que nos enfants puissent continuer d’aller à l’école et que nos entreprises puissent continuer de fonctionner », justifie ce dernier. Surtout, il faut « éviter à tout prix le dérapage total dans le secteur des soins de santé ».

Fermeture de l’horeca

Dès lundi, tous les cafés et restaurants devront fermer leurs portes, et ce pour une durée de quatre semaines. Cette mesure sera évaluée après deux semaines.

Néanmoins, les restaurants pourront ouvrir jusque 22 heures pour les repas à emporter.

« Nous n’allons abandonner personne », a assuré le Premier ministre. Un soutien destiné au secteur horeca est donc prévu. Le droit passerelle sera doublé pour les indépendants qui seront contraints de fermer leurs portes. Seront également prolongés les reports de paiements et l’exonération provisoire de la cotisation ONSS.

Par ailleurs, la vente d’alcool sera interdite à partir de 20 heures. Les magasins de nuit devront fermer à 22h.

De plus, une couvre-feu nocturne sera instauré entre minuit et 05h00 à l’échelle nationale. Toute présence dans l’espace publique sera donc interdite durant ce laps de temps.

Bulle sociale réduite

Les autorités ont en outre annoncé la limitation des contacts sociaux. La bulle sociale, concernant les contacts rapprochés (sans protection ni distance), sera réduite à une seule personne en dehors du foyer.

Pour les événements privés, à savoir les personnes que l’on peut recevoir chez soi à condition de respecter les distances, ce nombre est limité à quatre personnes. Ces quatre personnes devront rester les mêmes durant deux semaines consécutives.

Quatre personnes, c’est aussi le maximum pour les rassemblements dans l’espace public.

Le télétravail devient la règle

Le télétravail devient la norme, à chaque fois qu’il est possible.

Pas de marchés de Noël

Les marchés et petites foires (200 personnes maximum) peuvent rester ouverts.

En revanche, les marchés de Noël n’auront pas lieu, prévient déjà le ministre de la Santé.