En instance de divorce, Cardi B se remet avec son ex

Un mois seulement après avoir introduit une demande de divorce, Cardi B est de nouveau en couple avec Offset.

Alors qu’ils sont ensemble depuis début 2017, la relation entre Cardi B et son compagnon Offset est loin d’être un long fleuve tranquille. Le couple passerait son temps à se disputer et rompt ponctuellement. Il y a un mois, on pensait que leur relation appartenait définitivement au passé après que la rappeuse a introduit une demande de divorce.

Il n’en serait finalement rien. Le week-end dernier, les deux tourtereaux ont été filmés très proches à l’occasion des 28 ans de Cardi B. Mardi, dans un live Instagram, l’Américaine a d’ailleurs confirmé un rapprochement. « Il s’est juste mis à me manquer… C’est dur de ne pas parler à son meilleur ami. Et c’est vraiment dur de ne pas avoir de relation sexuelle », a-t-elle expliqué.

La rappeuse s’en est également prise à plusieurs de ses abonnés, qui ont affirmé qu’elle s’était remise en couple avec son ex simplement car ce dernier lui a offert une Rolls-Royce. « J’aime les choses matérielles. Qu’est-ce que vous auriez voulu que je fasse? Le gars m’offre une Rolls, et je le snobe? On n’est pas différents de vous et de vos relations dysfonctionnelles. On est pareils, on est juste plus publics, et je suis plus stupide », a-t-elle détaillé.